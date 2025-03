SAD poslao jasnu poruku Miloradu Dodiku: 'Ovo je opasno, to što radi je prijetnja sigurnosti'

Političke napetosti u BiH pojačale su se nakon nepravomoćne presude kojom je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodika osuđen na zatvorsku kaznu zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika za BiH. Vodstvo Republike Srpske zbog te je odluke iniciralo donošenje zakona kojima bi se u tom entitetu zabranilo djelovanje državnog suda i tužiteljstva te sigurnosnih agencija koje djeluju na razini BiH. Vlasti RS-a prijete i razvlašćivanjem državnih institucija, što bi uključivalo povlačenje kadrova iz tijela vlasti BiH.

"Aktivnosti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ugrožavaju integritet institucija Bosne i Hercegovine te predstavljaju prijetnju njenoj sigurnosti i stabilnosti. Naša država apelira na političke lidere u Bosni i Hercegovini da pristupe konstruktivnom i odgovornom dijalogu. Upućujemo poziv našim regionalnim partnerima da nam se pridruže u suzbijanju ovog opasnog i destabilizirajućeg djelovanja", napisao je američki državni tajnik Marco Rubio na X-u.

The actions of Republika Srpska President Milorad Dodik are undermining Bosnia and Herzegovina's institutions and threatening its security and stability. Our nation encourages political leaders in Bosnia and Herzegovina to engage in constructive and responsible dialogue. We call…