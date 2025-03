VIDEO Što stoji iza križa na čelu Trumpova državnog tajnika? 'Njegove riječi bile su u potpunoj suprotnosti...'

Ako bi slučajni vremenski putnik iz 18. stoljeća osvanuo u SAD-u 2025. godine, mogao bi zaključiti da je država, nekoć ponosna na svoj protestantski duh, tiho kapitulirala pred duhovnim nasljeđem Tridentskog sabora. Nova američka administracija nikada nije bila katoličkija.

Donald Trump se okružio gorljivim kršćanima – i još gorljivijim katolicima. Njegov potpredsjednik, J.D. Vance, možda je najglasniji katolički političar modernog doba. Više od trećine njegova kabineta čine katolici, i što je važnije, to su ozbiljni katolici, poput Marca Rubia i Seana Duffyja. Roditelji Marca Rubia emigrirali su s Kube u SAD 1956., dvije godine prije nego što je Fidel Castro došao na vlast. Ubrzo su se pridružili mormonima, da bi se kasnije vratili u Katoličku crkvu. Rubio je primio sakrament potvrde i vjenčao se u Katoličkoj crkvi, da bi se potom pridružio protestantskoj zajednici. No, 2016. godine javno je izjavio da je „potpuno teološki i doktrinarno usklađen s Katoličkom crkvom“.

