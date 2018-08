'SAD podržava projekt LNG terminala na Krku, ali ne može dati jeftiniji plin'

Amerikanci čvrsto stoje iza LNG terminala na Krku, uostalom kao i EU, te ohrabruju hrvatske vlasti da taj projekt ostvare.

Diversifikacija izvora energenata ključ je ograničavanja ruskog utjecaju u Europi i važan je sigurnosni čimbenik.

No Washington, s druge strane, ne može jamčiti niti na drugi način izaći u susret europskim državama – primjerice nižim cijenama američkog LNG-a ili nekim drugim povlaštenim statusom – jer o cijeni i poslovanju odlučuju same kompanije.

Stavovi su to koje je u briefingu s europskim novinarima, među kojima je bio i Večernji list, iznio pomoćnik tajnika Ureda za energetske resurse State Departmenta Francis Fannon.

Amerikanci tako nastavljaju diplomatsko djelovanje u Europi kako bi je otrgnuli od ruskog utjecaja, a na karti interesnih područja SAD-a i Rusije je i Hrvatska.

SAD pritišće Europu

– SAD dugo iznimno podupire izgradnju LNG terminala na Krku te ohrabrujemo hrvatsku Vladu i druge u regiji da ga ostvare. I Europska komisija je LNG nazvala projektom od zajedničkog interesa – kazao je Fannon.

Na pitanje o ruskom utjecaju, i u Hrvatskoj, istaknuo je kako se Rusi protive i rade protiv diversifikacije.

– To čine kroz više kanala, uključujući i dezinformacijske kampanje – istaknuo je Fannon te se, u hrvatskom kontekstu, pozvao na iskustvo Litve. Ta je država 2014. izgradila plutajući LNG terminal.

– Naš je cilj postići to da države imaju što više mogućnosti i opcija. Litva je razvila LNG terminal i to je promijenilo dinamiku cijena plina, odnosno cijene Gazpromova plina u toj zemlji. Projekt koji je u početku bio sigurnosni, usmjeren ka gradnji infrastrukture, prerastao je u komercijalni projekt jer je promijenio ugovorni kapacitet Gazproma i njegovu snagu da određuje cijene. Znamo kakav je ishod ako zemlje imaju razne opcije i mogućnosti. Bolje je za te zemlje, bolje za regiju i širu nacionalnu sigurnost Europe – kazao je Fannon.

Na pitanje o tome što, s obzirom na to da je SAD jako željan pomoći Europi u diversifikaciji opskrbe energijom, zapravo može učiniti kako bi pomogao i hoće li europske tvrtke dati povlastice kada je riječ o kupnji američkog LNG-a, odgovor je bio – ne.

– LNG je samo jedan dio šireg pristupa diversifikaciji opskrbe energijom energije.

Ali u SAD-u država ne upravlja energetskim gospodarstvom pa sve ovisi o akterima iz privatnog sektora. Vidjeli smo da SAD izvozi LNG u niz zemalja jer to ima smisla, posebno komercijalnog, ali i u širem smislu, radi unapređenja energetske sigurnosti – odgovorio je.

SAD pritišće Europu u području energetske sigurnosti. S jedne strane, želi smanjiti ovisnost o Rusiji, ali s druge strane želi da se zaustavi uvoz iz Irana.

U međuvremenu pale su i isporuke nafte iz Venezuele zbog tamošnje političke situacije. Od europskih saveznika traži se diversifikacija, ali oni imaju sve manje i manje izvora, glasilo je jedno od novinarskih pitanja.

– Riječ je o dva različita problema. S obzirom na ruski plin, slučaj je jasan. Diversifikacijske opcije mijenjaju dinamiku tržišta u regijama i među zemljama. Mijenja se cijeli mehanizam cijena za energente jer više opcija postaje dostupno.Naš je cilj imati što više mogućnosti. Predviđamo da će Europa nastaviti uvoziti ruski plin. Pitanje je u kojoj će mjeri biti dostupne opcije za diversifikaciju kako bi se osigurao ne samo pouzdani protok energenata nego koje bi tim zemljama dale pregovaračku snagu – komentirao je Fannon.

Sankcije Njemačkoj?

SAD se, dodao je, protivi projektu Sjeverni tok 2, plinovodu koji iz sjevernog Sibira preko Baltičkog mora vodi u Europu te koji se spominje kao projekt kojim bi se osigurala energetska budućnost Njemačke.

– Ne komentiramo buduće sankcije, ali da, postoji rizik sankcija za kompanije uključene u taj projekt - kaže, ali i dodaje da je isti rizik za kompanije uključene u plinovod Turski tok.

