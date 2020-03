Sabor u srijedu raspravlja o odgodi prijevremenih lokalnih izbora

Hrvatski sabor, čija je zgrada oštećena u nedavnom potresu, u srijedu nastavlja zasjedati u staroj zgradi Ine u Šubićevoj ulici, a ovaj tjedan planira raspraviti pet zakonskih prijedloga, među kojima je i odgoda prijevremenih lokalnih izbora.

O pojedinostima ovotjednog rada, razgovarat će se na sjednici proširenog saborskog Predsjedništva koju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao uoči plenarne saborske sjednice.

Zastupnici, koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske, dobro se nose sa epidemijom koronavirusa. Naime, iz Sabora kažu kako „nema službenih saznanja o slučajevima samoizolacije ili zaraze koronavirusom“ nekog od 151 zastupnika.

Jedan od zakona o kojima će zastupnici ovaj tjedan dati svoje mišljenje su izmjene Zakona o lokalnim izborima kojima bi se propisala zakonska mogućnost za odgodu prijevremenih lokalnih izbora.

O odgodi prijevremenih izbora

Grad Orahovica i općina Otok u Splitsko-dalmatinskoj županiji trebali su 19. travnja prijevremeno birati svoje gradsko, odnosno općinsko vijeće, jer nisu donijeli proračune za ovu godinu.

Vlada je te izbore raspisala 12. ožujka, no nakon toga su nastupile posebne okolnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa i izvanredna situacija u kojoj je opravdano odgoditi njihovo održavanje, no nužno je utvrditi zakonsku osnovu za to, objasnio je ministar uprave Ivan Malenica razloge za izmjenu zakona.

Tim izmjenama, Vlada bi, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, imala ovlast odgoditi raspisivanje prijevremenih izbora, te izvan snage staviti odluku kojom su izbori raspisani, do prestanka posebnih okolnosti.

Takve okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti.

Prema važećem zakonu, članovi raspuštenih predstavničkih tijela prijevremeno se biraju u roku 90 dana od dana raspuštanja. Sada bi se propisalo da se, ako nastupe posebne okolnosti, iznimno biraju po njihovu prestanku, a najkasnije u roku 90 dana od prestanka posebnih okolnosti.

Osim napuštanja matične zgrade na Trgu svetog Marka, rad Sabora obilježen je i mjerama sprječavanja zaraze koronavirusom. U dvorani gdje zasjeda, na raspravama mogu biti najviše po dva predstavnika svakog kluba, zastupnici sjede udaljeni jedni od drugih, nemaju stolove, govornica za koju izlaze dezinficira se poslije svakog govornika.

VIDEO: Zagreb: Sjednica Hrvatskog sabora u zgradi INA-e