Državno odvjetništvo provodi izvode u Hrvatskoj lutriji

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu započelo je izvide u Hrvatskoj lutriji, piše Dnevnik.hr. Izvidi su započeli zbog pitanja sponzorstava, odnosno jesu li se trošili nenamjenski. Naime, Lutrija je ove godine povećala budžet za sponzorstva i to, zbog zakona koji ograničava oglašavanje igara na sreću, pa su aktivnosti usmjerili na sponzorstva.

- Skupština Lutrije nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli financijske dobiti sredstava niti kakvim posebnim drugim konkretnim financijskim rješenjima. Skupština Lutrije gleda bilancu nekakve i perspektive drugih poslovnih projekata - rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs o stanju u Lutriji.