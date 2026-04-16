Sedmomjesečnu bebu satima ostavili u vrućem autu u SAD-u. Umrla je

Sedmomjesečna beba preminula je nakon što je ostavljena u vrućem automobilu u američkoj saveznoj državi Tennessee, piše ABC News. Kako je priopćio ured šerifa okruga Putnam, policija je jučer poslijepodne dobila dojavu da je u automobilu kod knjižnice u gradu Montereyu pronađena beba bez svijesti. Pretpostavlja se da je beba satima bila u vozilu s ugašenim motorom i podignutim prozorima.

Temperatura u tom gradu, koji se nalazi oko 145 kilometara istočno od Nashvillea, jučer je iznosila 27 Celzijevih stupnjeva. Kako je priopćeno, istraga je u tijeku. "Ovo je strašna tragedija", rekao je šerif Eddie Farris. "Kako temperature rastu, molim vas da odvojite trenutak i uvijek provjerite svoja vozila. Jednostavna provjera može spasiti dječji život", dodao je Farris.

Prema podacima nacionalne neprofitne organizacije KidsAndCars.org, ovo je druga smrt djeteta u vrućem automobilu ove godine u Sjedinjenim Državama. Ista organizacija navodi da je od 1990. godine u SAD-u u vrućim automobilima preminulo najmanje 1172 djece.