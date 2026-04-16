'STRAŠNA TRAGEDIJA'

Sedmomjesečnu bebu satima ostavili u vrućem autu u SAD-u. Umrla je

Pixabay ilustracija
VL
Autor
Laura Puklin
16.04.2026.
u 21:06

Prema podacima nacionalne neprofitne organizacije KidsAndCars.org, ovo je druga smrt djeteta u vrućem automobilu ove godine u Sjedinjenim Državama

Sedmomjesečna beba preminula je nakon što je ostavljena u vrućem automobilu u američkoj saveznoj državi Tennessee, piše ABC News. Kako je priopćio ured šerifa okruga Putnam, policija je jučer poslijepodne dobila dojavu da je u automobilu kod knjižnice u gradu Montereyu pronađena beba bez svijesti. Pretpostavlja se da je beba satima bila u vozilu s ugašenim motorom i podignutim prozorima. 

Temperatura u tom gradu, koji se nalazi oko 145 kilometara istočno od Nashvillea, jučer je iznosila 27 Celzijevih stupnjeva. Kako je priopćeno, istraga je u tijeku. "Ovo je strašna tragedija", rekao je šerif Eddie Farris. "Kako temperature rastu, molim vas da odvojite trenutak i uvijek provjerite svoja vozila. Jednostavna provjera može spasiti dječji život", dodao je Farris.

Prema podacima nacionalne neprofitne organizacije KidsAndCars.org, ovo je druga smrt djeteta u vrućem automobilu ove godine u Sjedinjenim Državama. Ista organizacija navodi da je od 1990. godine u SAD-u u vrućim automobilima preminulo najmanje 1172 djece
beba u automobilu SAD

NAJVEĆI ZAGOVORNIK VOJNIH OPERACIJA

Za mnoge je Trumpov rat u Iranu bio pogreška, za njega je to ostvarenje sna

Republikanski senator iz Južne Karoline desetljećima je čekao borbu s režimom u Teheranu", navodi The Guardian. Graham smatra da bi za Trumpa, koji ga je svojedobno, kad su se međusobno napadali, nazvao idiotom, rušenje režima u Teheranu bilo usporedivo s rušenjem Berlinskog zida 1989., pa zagovara daljnju eskalaciju i priziva krvavu bitku poput one za otok Iwo Jimu u Drugom svjetskom ratu.

