Sabina Glasovac oplela po Anušiću: Slavonija je žrtva HDZ-ove politike, a ne Milanovića

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac je putem svog službenog Facebook profila žestoko napala ministra Ivana Anušića radi komenara o aktualnom predsjedniku i predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću kojeg je Anušić okrivio za otežani gospodarski razvoj Slavonije. "Evo nam ministra opet. U pauzi od pisanja zakona ,a kojim planira smanjivati ustavne ovlasti Predsjedniku, počastio nas je novim 'mudrostima'. Summa summarum, kaže,za sve loše u Slavoniji, kriv je Milanović! Pa hajmo redom. Slavonija, koja je stoljećima slovila za plodnu ravnicu koja hrani cijelu regiju, danas svjedoči najtežem demografskom nazadovanju u povijesti. U 30 godina iz Slavonije iselilo preko 200.000 ljudi. U prosjeku svaki treći stanovnik Slaonije napustio svoj dom i otišao tražite sreću u neki drugi svijet. Međutim, Anušić krivo gađa uzroke i baca upljuvke misleći da baca uroke" kazala je Glasovac u objavi.

"Ako je itko žrtva HDZ-ove politike, onda je to Slavonija. HDZ-ova politika je ta koja je u ovih 30 godina Slavoniju opustošila, uništila i raselila. Pa ponovno spominje “Projekt Slavonija”. Za kojega je onomad kao župan tvrdio da je “ništa posebno”, ali je sad kao ministar drastično promijenio ploču. Sada recitira “Plenkovićevu recitaciju”. “Projekt Slavonija” ne da nije ništa posebno, nego je to samo jeftini HDZ-ov PR projekt. Podsjećam da smo prije nekoliko godina u Saboru mi iz SDP-a pokrenuli interpelaciju na tu temu i tada raskrinkali sve HDZ-ove laži. Slavonija, Baranja i Srijem ne dobiva ništa više od ostalih hrvatskih regija. Ali se zato od/iz nje više uzima. Ne zaboravimo da se novcem namijenjenim za spas Slavonije “spašavalo” moćnike bliske HDZ-u. Pa je tako dio novca iz projekta “Slavonija”, namijenjenog uspostavi boljeg života ljudi koji žive od svoga rada, utrošen na bogaćenje HDZ-ovaca. Sjetite se hotela s Raba koji je završio u “Projektu Slavonija”, investiralo se u nepostojeće vinograde, novci su dodjeljivani obitelji nekadašnjeg HDZ-ovog zastupnika, oca HDZ-ovog ministra itd" dodala je saborska zastupnica SDP-a.

"HDZ-ov „Projekt Slavonija“ kojim se Anušić hvali, nije polučio rezultate kakvi bi donijeli značajnu promjenu Slavoniji. Naprotiv, u tom je razdoblju ugašeno 7.500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te se iselilo 90.000 ljudi od početka provedbe projekta. Umjesto razvoja i stabilnosti, Slavonija je svjedočila daljnjem urušavanju gospodarstva i egzodusu stanovništva. Powered by HDZ! Standard prosječne obitelji u Slavoniji je tri puta niži od standarda isto takve obitelji u Zagrebu. Zaposlenost u Slavoniji je niža 25 posto od one u glavnom gradu, a udio stanovnika u riziku od siromaštva je trostruko viši nego u Zagrebu. Stoga predlažem Anušiću da se ubuduće kloni obmanjivačkih floskula. A ako je već dobio zadatak da između prvog i drugog kruga vodi Primorčeve izgubljene ratove i bude HDZ-ov “obrambeni mali od kužine” u napadu na Milanovića (jer se Plenković zaigrao skrivača od svog kanidata), da ne prijeti praznom puškom i ćorcima od argumenata. Nisu Slavonci i Slavonke blesavi. Znali su jako dobro zašto su dominantno birali baš Milanovića u svim slavonskim županijama. HDZ-u je to teško palo na želudac. Preporučam im Gastale za drugi krug. Trebat će im. A bolje spriječiti, nego liječiti" zaključila je.

Podsjetimo, ministar Anušić je na konferenciji za novinare je ocijenio kako u Hrvatskoj postoji kultura potpunoga zaborava o tome što se događalo prije pet, 10 ili 15 godina godina, kada su neki akteri, poput aktualnog predsjednika Milanovića, imali mogućnost vođenja Vlade, a koji je "sa svojim ministrima učinio sve što je mogao kako bi Slavoniji otežao gospodarski razvoj". Podsjeća da je u vrijeme Milanovićeve Vlade koridor 5C, njegov ministar, a sadašnji predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Donćić, prvo prenamijenio iz autoeste u brzu cestu, a kasnije potpuno uklonio iz razvojnih strategija, smatrajući da ga ne treba raditi.Druga velika nepravda bila je stavljanje Slavonije u statističku regiju sa Zagrebom, jer je tako umjetno podignut indeks razvijenosti Slavonije, zbog čega Slavonija nije mogla koristiti milijarde kuna potpora iz EU fondova, kazao je Anušić.

