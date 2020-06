Sabina Glasovac najavila besplatne uloške i kontracepciju: To je standard kojem želimo težiti

U studiju Večernjeg lista danas su se sučelile Sabina Glasovac (SDP) te Vesna Vučemilović (Domovinski pokret) koje su nositeljice lista svojih stranaka u 4. izbornoj jedinici.

Sabina Glasovac najavila je da Restart koalicija želi omogućiti besplatne higijenske uloške ženama i kontracepciju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nije u redu da žene samo što su žene i imaju mjesečnicu imaju veće troškove od muškaraca. U mnogim europskim državama je država na sebe preuzela trošak financiranja tih potrepština – rekla je Glasovac i pojasnila:

– Danas imate pedagoge u školama kojima djevojčice dolaze za vrijeme nastave i mole mogu li im dati uložak. Kako se škola snalazi u tom slučaju, to pitajte samo škole kako je njima. Ista je stvar primjerice s tabletama za glavu. Mi taj projekt počinjemo, postoje modeli kako se to radi u drugim državama i dozvolite nam da još nismo odlučili koji od tih modela. Ali to je standard kojem želimo težiti – rekla je na što je Vučemilović odgovorila:

– Mi to nemamo u svom programu niti ćemo imati. Što se tiče troškova koje imaju žene, muškarci, svesti to na higijenske potrepštine, mislim da je to stvarno banaliziranje. U državi u kojoj se mladi iseljavaju, Zagreb razoren potresom, gdje je gospodarska kriza, baviti se takvim stvarima nije baš na listi prioriteta. Puno važnije je obnoviti Zagreb. Bila bih sretnija kad bi mlade obitelji imale pelene ili kad bi svako dijete imalo dječji doplatak.