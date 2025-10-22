Naši Portali
FINANCIJSKA PISMENOST

Sa štednjom započinje sigurnija budućnost

22.10.2025.
u 08:00

HPB podsjeća: štednja je ključ za ostvarenje planova i sigurnost u neizvjesnim vremenima

Štednja je uvijek važna, za nju nikad nije ni prerano ni prekasno. Kad počnemo štedjeti, prva će nas ušteđevina potaknuti da nastavimo i razvijemo naviku štednje, bez obzira na trenutnu financijsku situaciju. Štednja nije luksuz, nego temelj financijske sigurnosti i stoga je važno krenuti što prije.

Krenite s malim iznosima 

Vođenje kućnog budžeta i kontrola troškova ponekad znaju biti izazov, osobito kad se pojave neplanirani izdaci. Ali kad znamo kako je štednja prvi uvjet sigurnije budućnosti, već smo učinili prvi korak u vlastitom financijskom planu i prestali tražiti opravdanja i odgode u stilu „počinjem sljedećeg mjeseca“. Makar krenuli od sitnih iznosa, započeli smo štednju i na putu smo bolje kontrole troškova i odgovornijeg upravljanja novcem.

Štednja je priprema za budućnost – za nepredvidive situacije, željeno putovanje za godinu, dvije, edukaciju ili dugoročne planove za deset ili više godina unaprijed.

Koja je štednja za vas?

Mnogo je načina na koje možemo štedjeti, a preporučljivo je odrediti cilj i plan te se dobro informirati. Banke nude različite vrste štednje, ovisno o vašim potrebama i planovima:

  • štednja po viđenju - sredstva dostupna u svakom trenutku
  • oročena štednja - sredstva oročena na odabrani rok s određenom kamatnom stopom
  • oročena štednja s višekratnim uplatama - mogućnost naknadnih uplata
  • oročena štednja s premijom - glavnica se, uz kamate, uvećava i za premiju
  • rentna štednja - isplata kamata, odnosno, rente tijekom trajanja ugovora, a isplata glavnice po isteku oročenja
  • dječja štednja - otvara se u ime maloljetnog djeteta.

Štednju je moguće ugovoriti i s vrlo malim iznosom, prema vlastitim mogućnostima. Prije odluke preporučljivo je provjeriti usporedbu uvjeta banaka na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

Gdje uložiti višak? 

Ako raspolažete s viškom novca, možete ga uložiti kako biste zaštitili ili povećali njegovu vrijednost. Opcije su brojne: klasična štednja, životno osiguranje, mirovinska štednja, fondovi, upravljanje portfeljem, strukturirani proizvodi (s kapitalnom zaštitom, djelomičnom kapitalnom zaštitom ili bez nje), dionice, državne obveznice i trezorski zapisi, nekretnine, zlato, kriptovalute.

Svaka investicija nosi određeni rizik. Zato je ključno informirati se i razgovarati s financijskim stručnjacima koji mogu pomoći u odabiru najprimjerenije vrste ulaganja, prilagođenog mogućnostima, bilo da tražite sigurnost i stabilan prinos ili ste spremni preuzeti veći rizik za potencijalno veći dobitak.

Odlučite o štednji u listopadu 

Financijska pismenost i disciplina nisu „nemoguća misija“. Dovoljno je poznavati osnovna pravila o upravljanju novcem, trošenju, zaduživanju i ulaganjima. Početak ili obnavljanje tog znanja neka bude u listopadu, mjesecu štednje, koji može biti savršen trenutak za odluku – danas počinjem štedjeti.

Hrvatska poštanska banka (HPB) podsjeća: štednja je ključ za ostvarenje planova i sigurnost u neizvjesnim vremenima.

