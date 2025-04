Ružina pobjeda: umirovljenicima vraćeno pravo na naknadu troškova prijevoza

70-godišnja Ruža Ferger posljednjih petnaestak godina živi u Paučju, na obroncima Krndije, gdje se preselila sa suprugom Dubravkom (75) zbog zdravlja i netaknute prirode. Ruža prima mirovinu od nešto manje od 217 eura, što je rezultat njezina krojačkog staža u tekstilnoj industriji. Iako je radila za malu plaću, nakon što je tvrtka u kojoj je radila propala tijekom privatizacije, završila je kao nezaposlena s 16 godina staža.

Ruža, iako teško bolesna i koristi štake, odlučila je poduzeti akciju oko elementa sustava u kojem je vidjela nepravdu. Cilj joj je bio prisiliti vlasti da vrate umirovljenicima i drugim građanima starijim od 65 godina pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak u zdravstvene ustanove izvan njihovog prebivališta, pravo koje im je oduzeto.

“Pisala sam svima iz vlasti, no nitko mi nije odgovorio, angažirala se samo pučka pravobraniteljica. Zapravo, iz Ureda predsjednika odgovorili su mi da nisu nadležni za problem o kojem sam im pisala, no, eto, bar me nisu potpuno ignorirali”. rekla je za Novi List.

Prije četiri godine, Ruža Ferger doživjela je srčani udar. Iako je imala simptome karakteristične za srčani udar, hitna pomoć nije izašla. Nakon što je stigla u bolnicu, anesteziologinja joj je rekla da je njezino srce „pokidano“ i da je bio nužan „kompletan remont“. Zahvalna je liječnicima u KBC-u Osijek koji su joj spasili život, stavljajući joj dva stenta, mehanički zalistak i defibrilator.

"Zahvalna sam liječnicima u KBC-u Osijek koji su učinili sve da ostanem živa. Dobila sam dva stenta, mehanički zalistak i defibrilator, imam tešku kardiomiopatiju, frakcija srca iznosi samo 26 posto", kaže Ruža.

Sada mjesečno odlazi u dnevne bolnice gdje mijenjaju shemu lijekova kako bi antikoagulantna terapija bila optimalna.

“Prvog dana 2024. godine počela je provedba projekta besplatnog prijevoza umirovljenika vlakovima Hrvatskih željeznica. Time su umirovljenici i osobe starije od 65 godina izgubili pravo na naknadu za troškove odlaska liječniku u drugi grad”, objašnjava Ruža.

Opisuje da je dovedena u situaciju da mora koristiti nekoliko prijevoznih sredstava kako bi stigla do bolnice u Osijeku ili lječilišta u Bizovcu. Paučje, u kojem Ruže i njen suprug žive, udaljeno je 32 kilometra od prve željezničke postaje i 6,6 kilometra od prvog javnog prijevoza. Dodaje da vlak nije prikladan zbog voznog reda, udaljenosti i zdravstvenog stanja pacijenata. Ruža, imunokompromitirana i teško pokretna, s 16 lijekova dnevno, ne može podnijeti presjedanja i vožnju vlakom.

Zbog inertnosti nadležnih, Ruža Ferger razgovarala je s novinarkom Mateom Drmić s Nove TV, što je izazvalo odjek u javnosti. Problem na koji je upozoravala također je u ožujku istaknula saborska zastupnica SDP-a, Sanja Bježančević iz Đakova. Snimila je video u kojem je rekreirala Ružino putovanje iz Paučja u Bizovac i moderirala okrugli stol u Hrvatskom saboru na temu "Kako omogućiti najugroženijim građanima povrat putnih troškova za liječenje?", na kojem je Ruža također dojmljivo sudjelovala.

Ružin trud doveo je do odluke pučke pravobraniteljice kojom će umirovljenici i osobe starije od 65 godina ponovno imati pravo na naknadu za troškove odlaska liječniku u drugi grad. Prema prijedlogu izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, naknada će se sada određivati prema stvarno prijeđenim kilometrima, a ne prema cijeni karte javnog prijevoza. Udaljenost će se računati od adrese pacijenta do zdravstvene ustanove, što će biti točnije od dosadašnjeg načina, zahvaljujući umirovljenici koja se neumorno borila.