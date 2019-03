Ruža Tomašić: Želim dovršiti važan posao za Hrvatsku. Nakon toga idem u mirovinu

Europarlamentarka Ruža Tomašić prije devet mjeseci kazala je da se nema namjeru boriti za novi mandat. Danas sa svojim Hrvatskom konzervativnom strankom, Hrastom, Istinom o Istanbulskoj i Hrvatskim bedemom ipak želi još jedan mandat.

Zašto ste se predomislili?

Tad se činilo da će posao vezan za malu plavu ribu biti gotov do kraja mandata. Moje izvješće kojim su srušene drastične kvote Europske komisije koje bi uništile našu ribarsku industriju usvojeno je u studenom 2018. Sad se mora postići kompromis između Parlamenta, Komisije i Vijeća, a taj proces nije ni započeo. Ne budem li ja za pregovaračkim stolom, nego u ime EP-a tamo bude, recimo, neki Talijan, bojim se da u kompromisni tekst neće ući neke za Hrvatsku vrlo važne stavke.

ŽALAC SE MORA SPUSTITI NA ZEMLJU Što kažete na aferu s ministricom Gabrijelom Žalac i je li po vama trebala već dati ostavku ili za to nema potrebe? Ministrica je počinila pogreške koje joj javnost s pravom zamjera. Mora se malo spustiti na zemlju želi li drugu priliku. Meni je zanimljivo da najviše oko nje moraliziraju ljudi koji su u prošlosti tolerirali puno gore stvari kad im je to odgovaralo. To vam je hrvatska politika.

Sve to što ste radili moglo bi propasti i zato želite novi mandat?

Djeluje čudno, ali tako funkcionira zakonodavni proces u EU. Sjećate li se onog mojeg važnog amandmana na Uredbu o tehničkim mjerama koji se bavio mrežama plivaricama i kojim smo konačno hrvatske ribare trebali dovesti u ravnopravan položaj? Prošao odbor, prošao plenarnu sjednicu i na kraju izbačen na trijalogu. Izvjestitelj za tu uredbu je Španjolac Gabriel Mato i on je kod kompromisa trgovao našim interesom.

Eto što se dogodi kad netko naš nije za stolom! Ali budući da ja znam kako EP funkcionira, predvidjela sam da će se to dogoditi i ugradila taj amandman u svoje izvješće o maloj plavoj ribi. Sad imamo dvostruki motiv da to prođe na trijalogu jer ćemo time riješiti oba pitanja. Ali bude li umjesto mene kao izvjestiteljice za stolom netko koga za Hrvatsku nije briga, bojim se da ćemo opet izgubiti u zadnjem koraku.

Što bi za Hrvatsku i hrvatske ribare značilo uvođenje kvota po zahtjevu Europske komisije?

Nama srdela i inćun idu u slobodnu prodaju, u preradu i u tunogojilišta za hranu tunama. Kad vam netko prepolovi dozvoljeni ulov, imate veliki problem. Analize kažu da bi Hrvatsku to moglo stajati čak desetak tisuća radnih mjesta, a sigurno bi dovelo do povećanja uvoza i cijena ribe. A nepotrebno, zato što mi već provodimo prostorno-vremensku regulaciju ribolovnog napora i ograničavamo broj ribolovnih dana po plovilu. Te se mjere provode nekoliko godina i daju rezultate pa nema razloga za kvote koje tisuće ljudi šalju na Zavod za zapošljavanje. Budući da znamo da je Jadran model za druge višegodišnje planove, mislim da su oni to htjeli isprobati na nama jer su očekivali da će to lako proći, da se nećemo buniti. E, pa malo su se preračunali!

Ankete vam ne daju velike šanse za novi mandat?

Ljudi moraju odvagnuti hoće li nagraditi nekoga tko se dokazao radom ili one koji samo govore da će nešto raditi. Puno će njih u ovoj kampanji pričati bajke, a ja nudim rezultate koje više ne osporavaju ni moji politički neistomišljenici. Ne vjerujem anketama jer mislim da će ljudi na kraju ipak izabrati rezultate ispred obećanja i poslati mladima poruku da se isplati raditi za domovinu.

Vi idete na izbore sa svojom koalicijom, a s druge strane su i Neovisni za Hrvatsku, Marijana Petir. Strahujete li od rasipanja glasova na desnici?

Još se ne znaju finalne postave dviju lista, ali za očekivati je da će se glasovi rasuti ako desni birači ne budu glasovali taktički. Moraju znati da će teško proći obje liste i na ovim se europskim izborima trebaju opredijeliti za onoga tko ima rezultat u Europi. Svatko može u kampanji govoriti da će štititi hrvatske interese, ali rijetki su se dosad u tome iskazali. Ja jesam i tražim povjerenje da dovršim posao.

Jeste li se pokušali svi zajedno dogovoriti i zašto niste?

Razgovora je bilo, ali motiv izlaska na izbore očito je drukčiji. Meni ovi izbori nisu ni politička igra ni anketa za parlamentarne. Ne želim ih koristiti za buduće pozicioniranje i nadmudrivanje, nego za dovršenje važnog posla za Hrvatsku. Poslije toga idem u mirovinu. Mogu razumjeti one koji tek grade političku karijeru i taktiziraju, ali meni nije do toga. Među nama nema zle krvi, samo trenutačno nismo na istoj valnoj dužini.

Na što ste najponosniji?

Definitivno na to što sam progurala pet kvalitetnih izvješća iz područja ribarstva i regionalnog razvoja, od kojih će dva biti zakoni na razini cijelog EU, i ušla među 12 posto najaktivnijih zastupnika.

Kako vam izgleda jedan prosječni dan u Bruxellesu?

Najkasnije u 8 sam u uredu. Slijedi koordinacija s asistentima i savjetnicima, zatim sastanci i sjednice odbora. Radni mi dan završi oko 19-20 sati, u Strasbourgu kad je plenarna sjednica i kasnije.

Što kažete na nova prepucavanja vezana za Bleiburg i Jasenovac?

Tužno mi je to. Mrtve trebamo komemorirati bez politikantstva i cirkusa. To je pravi test zrelosti naše nacije. Žao mi je što se koruška biskupija uplela u to sve jer Crkva treba pružati utjehu i duhovno vodstvo, a ne se politički svrstavati i rastjerivati vjernike. Ni u kakvim prepucavanjima vezanim za komemoracije ne mislim sudjelovati. Pustimo mrtve da počivaju u miru, povjesničare da utvrde što je točno bilo, a mi se okrenimo sadašnjim problemima kojih ima jako puno.

