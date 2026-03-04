Ruski tanker pogođen pomorskim dronom uz obale Malte - sumnja se na Ukrajinu

Ruski tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG), Arctic Metagaz, zahvatio je plamen u Sredozemnom moru, izvijestili su brojni mediji. Reuters je, pozivajući se na pomorske izvore, izvijestio da je plovilo koje su sankcionirale SAD, EU i Velika Britanija bilo u plamenu blizu obale Malte, dok drugi izvori navode da se incident dogodio bliže libijskoj obali.

Ruski tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG) Arctic Metagaz u plamenu nakon napada pomorskih dronova u Mediteranu, Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snimke pokazuju velika strukturna oštećenja na brodu izazvana, sumnja se, pomorskim dronom sa eksplozivom. Fotografije i videozapisi prijavljenog požara objavljeni na društvenim mrežama prikazuju velike plamenove koji su izbijali iz broda. Pozivajući se na malteške oružane snage, Reuters je izvijestio da je posada pronađena sigurna na brodu za spašavanje unutar libijske zone potrage i spašavanja.

Jedan izvor je za Reuters rekao da je požar možda uzrokovan napadom ukrajinskog drona, iako ta izvješća nisu potvrđena. Ruski državni medij TASS tvrdio je 4. ožujka, pozivajući se na rusko Ministarstvo prometa, da su ukrajinske morske dronove napale tanker za plin Arctic Metagas. Prema izvješću, brod je isplovio iz ruske luke Murmansk i napadnut je morskim dronovima lansiranim s obale Libije. Ministarstvo je tvrdilo da je tanker prevozio teret koji je "ocarinjen u skladu sa svim međunarodnim propisima".

Foto: Malteška obalna straža

Dodaje se da su spasilačke službe s Malte i iz Rusije spasile svih 30 članova posade. Kyiv Independent ne može odmah potvrditi detalje o uzroku prijavljenog požara. Ukrajinska vojska još nije komentirala izvješća. Sumnja se da su brodovi dio ruske takozvane "flote u sjeni" tankera, koju čine brodovi koji se oslanjaju na netransparentno vlasništvo, zastave pogodnosti i nepravilne prakse brodarstva za prijevoz ruske nafte unatoč zapadnim ograničenjima.

Kijev nastavlja eskalirati svoju kampanju protiv ruske naftne i plinske infrastrukture, ključnog izvora prihoda Moskve koji pomaže u poticanju njezine sveobuhvatne invazije na Ukrajinu. Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala napade na ruske tankere koristeći morske dronove, a Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) tvrdi da je krajem studenog napala dva sankcionirana ruska naftna tankera, Kairos i Virat, kod turske obale Crnog mora. SBU je 10. prosinca izjavila da je koristila mornaričke dronove Sea Baby za napad na naftni tanker iz ruske tajne flote u Crnom moru, tvrdeći da je brod kritično oštećen. U prosincu 2025. Kijev je prvi put udario ruski tanker u Sredozemnom moru, rekao je izvor iz SBU-a za Kyiv Independent, u neutralnim vodama više od 2000 kilometara od Ukrajine.