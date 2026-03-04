Rat u Ukrajini Rusiju je već stajao 2,5 bilijuna dolara

Kako rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, sve češće se postavlja pitanje koliki je stvarni trošak sukoba za Rusiju. Analiza ekonomskih podataka pokazuje da je ukupna cijena rata za rusku državu do sada oko 2,5 bilijuna dolara. Prema procjenama istraživača iz Centra za strateške i međunarodne studije iz siječnja 2026., u ratu je poginulo oko 325 tisuća ruskih vojnika, dok je 875 tisuća ranjeno ili se vodi kao nestalo. Za usporedbu, tijekom desetogodišnjeg sovjetskog rata u Afganistanu poginulo je oko 15 tisuća vojnika.

Ekonomisti procjenjuju gubitke koristeći metodologiju poznatu kao "vrijednost statističkog života". Ta se procjena temelji na analizama koliko su ljudi spremni platiti za smanjenje rizika od smrti, primjerice kroz sigurnosne mjere poput zračnih jastuka ili sigurnosnih pojaseva, piše Defence News .

Prema takvim procjenama, vrijednost statističkog života u Sjedinjenim Državama iznosi oko 14 milijuna dolara. Budući da je prosječni dohodak u Rusiji znatno niži, procijenjena vrijednost statističkog života za Rusiju iznosi oko 2,6 milijuna dolara. Na temelju toga gubitak zbog poginulih ruskih vojnika procjenjuje se na oko 845 milijardi dolara. Gubici zbog ranjenih vojnika dodatno povećavaju troškove. Ako se primijeni procjena od oko 270 tisuća dolara po teže ranjenom vojniku, ukupni trošak ranjavanja doseže približno 236 milijardi dolara.

Foto: The Kremlin Moscow/DPA

Rat je donio i velike materijalne gubitke. Prema službenim podacima ruskog ministarstva financija, Rusija je izgubila oko 12 tisuća tenkova, 24 tisuće oklopnih vozila i oko 400 zrakoplova. Procijenjena vrijednost izgubljene vojne opreme iznosi oko 125 milijardi dolara. Operativni troškovi rata također su visoki. Procjene iz jednog istraživanja iz 2023. govore da Rusija za vojne operacije u Ukrajini troši oko 3,1 milijardu dolara mjesečno. Kada se taj iznos projicira na razdoblje od četiri godine, operativni troškovi dosežu oko 149 milijardi dolara.

Rat je snažno pogodio i rusko gospodarstvo. Međunarodne sankcije, odlazak stotina tisuća građana iz zemlje te zamrzavanje velikih financijskih sredstava dodatno su opteretili ekonomiju. Procjene govore da je od početka invazije ruski BDP svake godine u prosjeku manji za oko 281 milijardu dolara nego što bi bio bez rata. Ukupni gubitak BDP-a od početka invazije tako se procjenjuje na oko 1,1 bilijun dolara. Kada se zbroje gubici zbog ljudskih žrtava, vojne opreme, operativnih troškova i pada gospodarske aktivnosti, ukupni trošak rata za Rusiju procjenjuje se na oko 2,5 bilijuna dolara. To je iznos veći od godišnjeg bruto domaćeg proizvoda Rusije.

S druge strane, teritorijalni dobitci Rusije od početka invazije procjenjuju se na oko 28 tisuća kvadratnih milja. Analize pokazuju da je osvajanje tog teritorija Rusiju koštalo približno 90 milijuna dolara po svakoj kvadratnoj milji.

Ipak, najveći dio tih troškova snosi rusko društvo kroz mobilizaciju i pad životnog standarda, dok sam Vladimir Putin posljedice rata ne osjeća na isti način. U tom kontekstu analitičari podsjećaju na poznatu anegdotu o Napoleonu, kojeg se često smatra utemeljiteljem moderne masovne mobilizacije. Kada su ga upozorili da će jedna planirana operacija odnijeti previše života, navodno je odgovorio: "To nije problem. Žene ih mogu proizvesti više nego što ih ja mogu potrošiti."