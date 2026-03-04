Igre prijestolja u Sjevernoj Koreji: Potezi Kim Jong Una mogli bi izazvati borbu s moćnom tetom

Kim Jong Unova sestra, Kim Yo Jong, promaknuta je na nedavnom kongresu vladajuće stranke Sjeverne Koreje. Ali i njegova mlada kći Kim Ju Ae doima se kao zvijezda u usponu. Nedavne vijesti iz Sjeverne Koreje potaknule su nagađanja o budućnosti zemlje i planovima Kim Jong Una oko njegovog nasljedstva, pri čemu njegova sestra dobiva više formalne moći, dok njegova mlada kći dobiva veću medijsku izloženost.

Kim Yo Jong, sestra sadašnjeg vođe, promaknuta je na ministarsku razinu, odnosno na dužnost šefice stranke na Devetom kongresu vladajuće Radničke partije Sjeverne Koreje, izvijestila je prošli tjedan državna Korejska središnja novinska agencija (KCNA), piše Deutsche Welle.

Također je nominirana kao kandidatkinja za Politbiro - elitno stranačko tijelo koje direktno odgovara Kim Jong Unu. Istovremeno, čini se da sjevernokorejski diktator vuče poteze koji bi njegovu kćer Kim Ju Ae - za koju se vjeruje da ima 13 godina - etablirali kao sljedeću u redu za preuzimanje vlasti. Pojavljivala se uz oca na važnim događajima, uključujući noćnu vojnu paradu prošle srijede.

Moguća rivalstva u obitelji Kim

Kim Jong Unovi napori da „gurne" svoju kćer u prvi plan mogli bi izazvati borbu za moć s njezinom moćnom tetom, Rah Jong-yil, bivšom zamjenicom šefa južnokorejske Nacionalne obavještajne službe (NIS) i bivšom veleposlanicom u Velikoj Britaniji, kako piše britanski Telegraph.

Međutim, drugi bivši zamjenik šefa NIS-a, Han Ki Bum, rekao je za DW da je takvo nagađanje o borbi za moć "hipotetski scenarij s niskom dozom kredibilnosti". "Na primjer, psihološke napetosti ili rivalstvo mogu postojati između Ri Sol Ju, supruge Kim Jong Una, i Kim Yo Jong. Ri Sol Ju može to prenijeti svom suprugu, ali Kim Yo Jong, kao pomoćnica vođe, mora poslušati autoritet svog brata. Stoga, čak i ako napetosti među njima trenutno postoje, o njima se ne može otvoreno raspravljati", rekao je Han.

„Ključna je stvar da Kim Ju Ae ima oko 13 godina i nije prisustvovala kongresu. Premlada je da bi se smatrala nasljednicom“, rekao je Han. „Štoviše, Kim Jong Unova vlastita baza moći još nije u potpunosti konsolidirana. Rasprave o nasljeđivanju su daleki scenarij, relevantne su samo ako bi se Kim suočio s ozbiljnim zdravstvenim problemima za otprilike dva desetljeća.“

Han je pojasnio da Kim Jong Unovi česti javni nastupi uz kćer služe naglašavanju kontinuiteta i potvrđivanju njegovog vodstva. „Dovođenje Kim Ju Ae na lansiranje raketa ili mjesta za vojnu obuku šalje poruku o budućoj generaciji“, rekao je.

Nagađanja o Kimovoj nasljednici 'preuranjena'

Kim Hyongseok, bivši južnokorejski zamjenik ministra za ujedinjenje, također je za DW rekao da bi Kim Ju Ae mogla simbolično predstavljati buduću generaciju. Međutim, također je napomenuo da bi joj bilo teško dati bilo kakvu formalnu titulu zbog njezine mlade dobi. Što se tiče nagađanja o rivalstvu između Kim Jong Unove kćeri i sestre, stručnjak je rekao da je ovaj scenarij malo vjerojatan - za sada.

„Ove su se glasine pojavile dok je Kim Yo Jong dobivala na važnosti u međukorejskoj i vanjskoj politici, što se poklopilo s obnovljenim razgovorima o mogućem nasljedstvu i Kim Ju Ae“, rekao je. „Ako bi Kim Ju Ae bila formalno potvrđena kao nasljednica i ako bi se pojavila neobična situacija u vezi s Kim Jong Unom, ta bi se mogućnost mogla razmotriti.“

Bivši glasnogovornik Ministarstva ujedinjenja Jeong Joon Hee također je za DW rekao da bi Kim Jong Un mogao nastaviti neformalno „podizati" profil svoje kćeri. „Nagađanja o borbi za vlast su preuranjena. Okvir za nasljeđivanje može se uspostaviti tek nakon što se svi izazivači u potpunosti eliminiraju“, rekao je Jeong.

Također je upozorio da će, ako Kim Yo Jong ikada postane prepreka Kim Jong Unovim planovima po pitanju nasljeđivanja, sjevernokorejski vođa s njom postupati čvrsto, „bez obzira na činjenicu da mu je sestra“. Međutim, ako Kim Jong Un iznenada umre, „Kim Yo Jong bi se mogla pozicionirati kao središnja figura moći, iako bi se mogle pojaviti i druge ambiciozne figure unutar vojske", dodao je Jeong.

Kim Ju Ae već previše poznata da bi napustila zemlju?

Drugi bivši visoki dužnosnik južnokorejskog Ministarstva ujedinjenja, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su stručnjaci i dalje podijeljeni oko toga je li Kim Ju Ae uopće nominirana kao nasljednica. „Možda će biti ceremonijalnih gesti kako bi se podigao njezin ugled, ali prerano je za formalno proglašenje nje kao nasljednice“, rekao je dužnosnik. „Ovo bi inače za nju bilo vrijeme da studira negdje u inozemstvu, kao što su njezin otac i teta nekoć činili u Švicarskoj. Međutim, njezina trenutna razina javne izloženosti otežava obrazovanje u inozemstvu.“

Dodao je: „Jedan prebjegli sjevernokorejski diplomat jednom mi je rekao da bi bilo nemoguće da Kim Yo Jong postane vladarica u Sjevernoj Koreji." To je zato što „izravni potomci tradicionalno imaju prednost u nasljeđivanju vlasti u Sjevernoj Koreji, što čini vrlo malo vjerojatnim da će sestra naslijediti lidersku poziciju", dodao je južnokorejski dužnosnik.