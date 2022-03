Ruski politolog zaprijetio nuklearnim napadom: Od Varšave u 30 sekundi neće ostati ništa

U nedjelju je Sergej Mihejev politolog održao govor na ruskoj državnoj televiziji. Europi je zaprijetio nuklearnim oružjem. Na društvenim mrežama objavljen je dio njegovog gostovanja.

"Napast ćemo vas nuklearnim oružjem ako okupite mirovni kontingent s NATO-om ili ga odlučite premjestiti. To će biti nuklearni rat", kazao je Mihejev.

When I say that Putin will not stop in Ukraine, I mean exactly that. State Russian TV show in prime time discusses possible nuclear strike on Europe, Russian invasion of Poland and Lithuania and corridor to Kaliningrad, threatens Germany and Baltic states. Act now #StopRussia. pic.twitter.com/yq1CtZP2WS