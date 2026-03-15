VIDEO Iranski mediji tvrdili da je mrtav: Netanyahu se pojavio u videu iz kafića

- ⁠Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je u nedjelju video koji ga prikazuje kako pije kavu i razgovara sa svojim pomoćnikom, nakon glasina da je mrtav ili ozlijeđen koje su objavili iranski mediji i koje su se ubrzano proširile u Iranu.

U videu, snimljenom u kafiću na periferiji Jeruzalema i objavljenom na Netanyahuovom Telegram računu, njegov pomoćnik ga pita o glasinama. Netanyahu odgovara igrom riječi 'mrtav' - koja se u hebrejskom žargonu može koristiti i za 'biti lud' za nečim ili nekim - dok poseže za šalicom kave.

"Lud sam za kavom. Znate što? Lud sam za svojim narodom", kaže Netanyahu pomoćniku. Reuters piše da je potvrdio lokaciju videa na temelju snimaka kafića, koji su odgovarali interijeru viđenom u videu. Datum je potvrđen na temelju više videozapisa i fotografija Netanyahuovog posjeta koje je kafić objavio u nedjelju. Otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. veljače, Netanyahu je posjetio najmanje dva grada pogođena iranskim projektilima, bolnicu, luku i vojne baze, ali pristup medijima bio je ili ograničen ili uopće nije postojao, a videozapise je distribuirao njegov ured.

Netanyahu, koji rijetko daje intervjue izraelskom tisku ili održava konferencije za novinare, sazvao je svoju prvu konferenciju za novinare od početka rata putem video veze u četvrtak, sličnog formata onome koji je koristio u lipnju prošle godine tijekom 12-dnevnog rata Izraela s Iranom.