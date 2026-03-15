Nevjerojatna mjera u maloj europskoj državi: Dobiješ 25.000 eura ako ne voziš pet godina

Na Malti je uvedena neobična mjera kojom vlasti žele smanjiti broj automobila na cestama. Vlada je odlučila mladim vozačima ponuditi novčani poticaj ako se privremeno odreknu vozačke dozvole.

Program je pokrenuo ministar prometa Chris Bonett, a predviđa isplatu ukupno 25.000 eura onima koji pristanu predati vozačku dozvolu na pet godina. Iznos se isplaćuje u ratama od 5.000 eura godišnje. U program se mogu uključiti samo vozači mlađi od 30 godina koji na Malti žive najmanje sedam godina te imaju barem godinu dana iskustva s vozačkom dozvolom B kategorije. Mjera se odnosi isključivo na vlasnike osobnih automobila, dok su motocikli, kombiji i druga vozila izuzeti, piše Jutarnji list.

Vozači koji sudjeluju u programu tijekom pet godina ne smiju upravljati vozilima ni na Malti ni u inozemstvu. Ako ih policija uhvati u vožnji, prijeti im kazna od 5.000 eura, a morat će vratiti i preostali iznos subvencije te bi se mogli suočiti s dodatnim pravnim posljedicama. U slučaju da se sudionici prije isteka roka predomisle i žele vratiti vozačku dozvolu, morat će platiti kaznu i vratiti neisplaćeni dio poticaja. Nakon isteka pet godina morat će ponovno zatražiti vozačku dozvolu i završiti tečaj vožnje u trajanju od 15 sati.

Unatoč strogim pravilima, interes za program već postoji. Od siječnja ove godine više od stotinu mladih vozača na Malti već je predalo svoju vozačku dozvolu, a prijave za sudjelovanje otvorene su do 30. lipnja.