Ruska krstarica teško oštećena nakon eksplozije, Washington: Rusija svjesno odlučila uništiti Ukrajinu i stanovništvo

Danas je 49. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske snage nastavile su s napadima na infrastrukturu. SAD je najavio kako će Ukrajini poslati dodatnih 800 milijuna dolara vrijedne vojne opreme. Ukrajinski dužnosnici tvrde kako su u Dnjipru pronašli više od 1500 tijela ruskih vojnika. Rusija tvrdi kako je zauzela ukrajinsku luku u Mariupolju, no ostatak grada i dalje pruža otpor.

Tijek događaja:

SAD šalje 800 milijuna dolara vrijedne vojne opreme

Četvero civila poginulo u granatiranju Harkiva

Rusija tvrdi da je zauzela ukrajinsku luku u Mariupolju

Ruska krstarica je teško oštećena. Rusi tvrde da je došlo do eksplozije streljiva, Ukrajinci tvrde da su pogodili brod

6.05 - Američka diplomacija je u srijedu opravdala optužbu za "genocid" koju je dan ranije iznio Joe Biden protiv Rusije, ocijenivši da ruske snage žele "uništiti Ukrajinu i njezino civilno stanovništvo".

Američki predsjednik je iznenadio izjavom da ruski predsjednik Vladimir Putin provodi "genocid" u Ukrajini, priznajući ipak da će o tome odlučiti međunarodni pravni stručnjaci.

"Mislim da ćemo, kad prikupimo sve dokaze, doći do istog zaključka kao i predsjednik Biden jer to što se događa na terenu nije nesretan slučaj", rekla je za CNN američka državna podtajnica Victoria Nuland.

"Rusija i njezine snage svjesno su odlučile uništiti Ukrajinu i njezino civilno stanovništvo", dodala je.

UN-ova Konvencija o sprječavanju i o kažnjavanju zločina genocida donesena 1948. opisuje ga kao "zločin počinjen u namjeri potpunog ili djelomičnog uništenja jedne nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine".

Pravnici su uvijek oprezni u vezi s upotrebom tog pojma, a zapadni čelnici su podijeljeni u vezi s tim. Kremlj pak ocjenjuje "neprihvatljivim" da Joe Biden iznosi takvu optužbu.

Američki diplomati ipak nastoje umanjiti konkretne posljedice predsjednikove optužbe, ocijenivši da je riječ ponajprije o "moralnom" stavu.

Foto: Voitenko Anna/Ukrinform/ABACA/AB A building destroyed by the russian army shelling in Borodyanka town, Kyiv Region, north-central Ukraine, on April 12, 2022. Photo by Anna Voytenko/Ukrinform/ABACAPRESS.COM Photo: Voitenko Anna/Ukrinform/ABACA/ABACA

"Predsjednik je govorio o dojmu koji je stekao gledajući strašne snimke što smo ih svi vidjeli iz mjesta poput Mariupolja, Buče, Harkiva i drugih", rekao je u srijedu za medije glasnogovornik State Departmenta Ned Price, nabrajajući ukrajinske gradove u kojima je Moskva, po ocjeni Kijeva i zapadnih zemalja, počinila "zločine".

"Nije važno kako ćemo zvati" te čine, već "kako ćemo na njih odgovoriti, a odgovorit ćemo odlučno, šaljući našim ukrajinskim partnerima sve što im treba da se obrane", dodao je. "Bez obzira je li riječ o ratnom zločinu, o zločinu ili genocidu, to neće utjecati na našu strategiju, to nam neće dati veće ovlasti".

6.03 - Ruska krstarica Moskva "teško je oštećena" u eksploziji streljiva koju je prouzročio požar, izvijestile su u četvrtak ruske državne agencije, pozivajući se na ministarstvo obrane.

"Zbog požara je eksplodiralo streljivo na raketnoj krstarici Moskvi. Brod je teško oštećen", priopćilo je ministarstvo, a prenose agencije Tass i Ria Novosti.

Posada je u cijelosti evakuirana i vodi se istraga kojom će se utvrditi uzrok požara, dodaje ministarstvo.

Ruske agencije nisu navele mjesto izgreda.

Ukrajinske vlasti su ranije objavile da Moskva gori pošto je pogođena ukrajinskim raketama.

Guverner Odeske oblasti Maksim Marčenko rekao je da su "rakete Neptun koje štite Crno more prouzročile veliku štetu na tom ruskom brodu".

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič potvrdio je na Youtubeu ukrajinske udare na brod, ali nije otkrio njegov položaj.

Krstarica Moskva sudjelovala je u prvim danima invazije u napadu na Zmijski otok u Crnome moru, blizu rumunjske granice, u kojemu je zarobljeno 19 pripadnika ukrajinske ratne mornarice koji su poslije razmijenjeni za ruske zarobljenike.

6:00 - Četvero civila je poginulo, a najmanje je desetero ranjeno u ruskim napadima na Harkiv, na sjeveroistoku Ukrajine, rekao je guverner te oblasti.

"Okupatori su tijekom dana nastavili granatirati stambene četvrti Harkiva (...) Četvero civila je poginulo u jednom danu, a desetero je ranjeno", objavio je na Telegramu Oleg Sinjegubov.

Po riječima Sinjegubova, sjeverna četvrt Harkiva našla se na udaru "paljbe teškog topništva".

Rusi "ubijaju napadajući na civilno stanovništvo", istaknuo je.

Harkiv, drugi po veličini ukrajinski grad koji je prije rata imao gotovo 1,5 milijuna stanovnika, četrdesetak je kilometara udaljen od ruske granice.

Na početku ruske invazije 24. veljače ondje su se nekoliko dana vodile žestoke borbe, ali je još u rukama ukrajinske vojske.