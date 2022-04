Strava u Buči: Ruski vojnici danima silovali 25 djevojaka, devet ih je sada trudno...

Osim brutalnih ubojstava civila, stravični zločini počinjeni su nad mnogim ženama u Ukrajini, a sve je više slučajeva silovanja. Jedna od žrtava je i 50-godišnja Anna koja živi oko 70 kilometara od Kijeva. Ona je za BBC ispričala svoju priču. Vojnici su joj u kuću upali 7. ožujka.

- Držao me na nišanu i odveo u drugu kuću. Rekao mi je da skinem odjeću ili će me ubiti. Stalno je ponavljao da će to učiniti ako ga ne poslušam. Tada me počeo silovati - ispričala je Anna koja je svog silovatelja opisala kao mladog i mršavog Čečena.

- Dok me silovao, četiri vojnika su ušla. Mislila sam da sam gotova. No, oni su ga odveli i nikad ga nisam više vidjela - rekla je te dodala kako vjeruje da su je spasili pobunjeni ruski vojnici. Vratila se kući, a ondje je pronašla supruga koji je bio izrešetan.

Annin slučaj samo je jedno od brojnih silovanja.

Ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava Ljudmila Denisova kaže da su takvi slučajevi brojni, a posebno je zastrašujući slučaj iz Buče. Ondje je u podrumu pronađeno 25 djevojaka koje su sustavno silovane.

- Oko 25 djevojaka i žena u dobi od 14 do 24 godine sustavno je silovano tijekom okupacije u podrumu jedne kuće u Buči. Devet njih je sada trudno - rekla je.

- Ruski vojnici su im rekli da će ih silovati do te mjere da ne žele seksualni kontakt ni s jednim muškarcem, kako bi ih spriječili da imaju ukrajinsku djecu - dodala je.

