Ruski guverner tvrdi: Ukrajinci gađaju stambene zgrade u ruskom selu, ima žrtava

Ruska Savezna služba sigurnosti (FSB) priopćila je četvrtak da je granična postaja u regiji Brjansk gađana iz minobacača iz Ukrajine u posljednjem od niza prijavljenih prekograničnih napada za koje Moskva kaže da bi mogli izazvati eskalaciju sukoba.

Nije bilo ozlijeđenih u tom incidentu, ali su neka vozila oštećena, rekao je glasnogovornik FSB-a za državnu televiziju.

Ukrajinsko ministarstvo obrane i vojska nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentarom.

Savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova Anton Heraščenko objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je nešto "palo i zapalilo se" u vojnom objektu u Brjansku nedaleko od granice.

#Ukraine conducted a strike at Klimovo urban settlement in Bryansk region, #Russia. 7 people wounded, including a child and a pregnant woman. Authorities report 2 seriously wounded and 3 moderately wounded. pic.twitter.com/UTxj8gPzRM