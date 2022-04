Rusija potvrdila da je potonula raketna krstarica Moskva: 'Ovo je velik udarac za rusku vojsku'

Ruski državni mediji večeras su izvijestili kako zbog napada na Crnom moru potonula ruska krstarica ''Moskva'', a svi članovi posade ranije morali su biti evakuirani s broda.

Ukrajinski dužnosnici ranije su izvijestili kako su uspjeli pogoditi ''krunu'' ruske pomorske flote svojim projektilom Neptun te da je i krenula tonuti, a zapadni dužnosnici pojasnili su kako je moguće da se zaista radi o ''istinitoj tvrdnji''.

⚡️⚡️Russia says its flagship Moskva has sunk.



On the day before, Ukraine said that Moskva was hit by Ukrainian Neptune anti-ship missiles in the Black Sea.



Russia claimed that the missile cruiser suffered from a fire that detonated ammunition on board.