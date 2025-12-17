Provjerite skupljaju li vam negdje prašinu. Ove igračke možete prodati i za više od 20.000 eura

Među starim uspomenama i zaboravljenim igračkama možda se krije pravo malo bogatstvo koje može riješiti vaše financijske brige. Stare Barbie lutke nisu samo plastične figurice iz prošlosti; danas su ozbiljan investicijski kapital za koji su kolekcionari spremni izdvojiti nevjerojatne svote novca. Vjerojatno se pitate je li moguće da igračka kojom su se vaša djeca ili vi igrali prije nekoliko desetljeća vrijedi više od rabljenog automobila. Odgovor je potvrdan. Ako u svojoj kolekciji posjedujete originalnu Barbie lutku iz 1959. godine, ovisno o njezinu stanju, mogli biste biti bogatiji i do 23.000 eura. Svijet kolekcionarstva neumoljiv je, ali i vrlo darežljiv prema onima koji su sačuvali ove ikone pop-kulture, piše krstarica.com.

Nostalgija je snažan pokretač tržišta, ali rijetkost je ono što diktira cijenu. Prva Barbie lutka, prepoznatljiva po crno-bijelom kupaćem kostimu i konjskom repu, predstavlja Sveti gral za kolekcionare. Međutim, nije svaka lutka jednako vrijedna. Ono što stare Barbie lutke čini dragocjenima jest njihovo stanje. Kolekcionari traže savršenstvo. Lutka koja nikada nije vađena iz kutije vrijedi višestruko više od one s kojom se igralo. Ipak, čak i korišteni primjerci, ako su rijetki modeli, mogu dosegnuti cijene od nekoliko tisuća eura. Primjerice, posebna izdanja poput Barbie "Lorraine Schwartz” s pravim dijamantima prodana su za vrtoglavih 7.500 dolara, dok je najskuplja lutka ikada, koju je dizajnirao Stefano Canturi, na aukciji dosegnula cijenu veću od 300.000 dolara.

Prije nego što odlučite prodati ili pokloniti svoje igračke, obratite pozornost na sljedeće detalje koji mogu drastično povećati cijenu: Originalna ambalaža: Kutija je često vrjednija od same lutke. Ako je neoštećena, imate jackpot. Godina proizvodnje: Lutke proizvedene između 1959. i kasnih 60-ih godina najtraženije su. Stanje šminke i kose: Izblijedjela boja lica ili ošišana kosa znatno umanjuju vrijednost. Pripadajući dodaci: Originalne cipele, torbice i nakit moraju biti na broju.