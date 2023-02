Rusija pokrenula raketni napad na objekte vitalne infrastrukture, ispalili najmanje 32 projektila

Opća skupština UN-a na datum godišnjice od početka ruskog napada glasovat će o nacrtu rezolucije o potrebi postizanja trajnog mira. Nije to prvi put da će UN zahtijevati od Moskve da se povuče. Tijekom ranog jutra Rusija je izvela raketni napad na objekte kritične infrastrukture, objavile su ukrajinske zračne snage na Telegramu.

Tijek događaja:

8:15 - Ruska oprema i ljudstvo vjerojatno su "značajno iscrpljeni", kaže Institut za proučavanje rata. Na svojoj web stranici navode da je "skupa ruska vojna kampanja u Ukrajini vjerojatno značajno iscrpila rezerve ruske opreme i ljudstva potrebne za održavanje uspješne ofenzive velikih razmjera u istočnoj Ukrajini".

Russia’s costly military campaign in #Ukraine has likely significantly depleted #Russian equipment and manpower reserves necessary to sustain a successful large-scale offensive in eastern Ukraine.https://t.co/VGVhIP3NAd pic.twitter.com/SEFALNrWPw