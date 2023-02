Slijedi veliki vojni sraz, zato se ne može pregovarati o miru

Priča bivšeg izraelskog premijera Naftalija Bennetta da je prošlog proljeća bio korak do dogovaranja mira između Putina i Zelenskog danas zvuči šuplje. Kao što se to obično i događa s tzv. naknadnom pameti. Tvrditi da je tada mir bio izvjestan jer bi Putin odustao od rušenja "naci" režima u Kijevu, a Kijev bi zauzvrat odustao od ulaska Ukrajine u NATO, jest uvreda razumu. Da je formula za postizanje mira bila tako jednostavna, mira bi odavno bilo, a ne bi ni počela ratna agresija. Bennett očito još ne može do kraja razotkriti što je sve tada bilo u igri, tako da je bilo pametnije da i nije pokretao ovu priču, koja sada zvuči kao smiješna bajka. Činjenica je, pak, da je Putin i onda i sada želio isto – cijelu Ukrajinu. Zelenski je, jednako, i tada i sada želio isto – povratak svakog centimetra otetog ukrajinskog međunarodno priznatog teritorija.