Serija ruskih napada na grad koji je postao simbol otpora: Putinu treba trofej za obljetnicu invazije

U Bahmut, grad na istoku Ukrajine oko kojega se već mjesecima vode najteže borbe, više ne mogu ulaziti civili ni humanitarne organizacije. Zapovijed je to ukrajinske vojske, koju su neki zapadni mediji protumačili kao pripremu za napuštanje grada koji je sada opkoljen s tri strane, a ruske snage, uglavnom plaćenici iz skupine Wagner, zauzimaju četvrt po četvrt. Razlog su zapovijedi, koju prenosi više zapadnih medija, sve intenzivniji ulični sukob na ulicama Bahmuta, zbog čega on više nije siguran za civile. No, činjenica je kako je za ukrajinsku stranu velik uspjeh i to što je ostala u kontroli grada ovoliko dugo nakon što je nakon pada obližnjeg Soledara prognoza bila vrlo skoro napuštanje.