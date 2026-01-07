Zagrepčanin mjesecima mijenjao tablice i krao gorivo na benzinskoj: Policija mu ušla u trag

Zagrebačka policija uhitila je 26-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za seriju krađa goriva na benzinskim postajama na području Peščenice i Trnja. Prema policiji, od sredine kolovoza do sredine prosinca 2025. godine dolazio je na benzinske postaje s automobilom na kojem su bile nepripadajuće registarske pločice. Nakon što bi natočio gorivo u spremnik vozila i dodatne kanistere, bez plaćanja bi se odvezao.

Policija je tijekom istrage pretražila njegov dom i automobil koji je koristio, a pronađene su lažne registarske pločice i odjeća koju je nosio tijekom nekih krađa. Sumnjiči ga se za ukupno 22 kaznena djela, 11 krađa i 11 krivotvorenja isprava, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 3.980 eura. Nakon dovršene istrage predan je pritvorskom nadzorniku, a slučaj je proslijeđen državnom odvjetništvu.