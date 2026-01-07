Natpis u izlogu kafića pokrenuo raspravu: 'Biste li platili ovu cijenu?'

Vlasnik jednog kafića odlučio je više ne raditi nedjeljom, a svoju odluku obrazlaže time da ne želi svojim gostima nametati cijenu komada kolača od 6,80 eura. Ugostiteljstvo se suočava s rastućim troškovima, uključujući skuplju energiju i namirnice, no te se cijene ne mogu jednostavno prenijeti na kupce jer bi jela postala preskupa. Primjerice, porcija bečkog odreska koja košta gotovo 25 eura već sada je "teško probavljiva" za posjetitelje, kako je nedavno objasnio Wolfgang Blank, ministar turizma savezne zemlje Mecklenburg-Vorpommern. Vlasnik spomenutog kafića smatra da ni cijena od 6,80 eura za komad torte nije prihvatljiva i zato je odlučio da nedjeljom više neće otvarati vrata, piše Fenix. Na Redditu je korisnik primijetio neobičan natpis u izlogu neimenovanog kafića.

Natpis glasi: "Biste li vi platili ovoliko?" Na njemu stoji pitanje: "Biste li bili spremni platiti 6,80 eura za komad torte?" i nastavlja: "Ne!!!?? Iskreno, ne bismo ni mi! To bi, međutim, bila cijena koju bismo vam morali naplatiti zbog snažnog rasta cijena hrane, sirovina, energije i radne snage kako bismo mogli poslovati ekonomski isplativo". Upravo zbog toga kafić će nedjeljom ostati zatvoren. Korisnici Reddita podijelili su svoja mišljenja o visokoj cijeni. Jedan je komentirao: "To apsolutno ovisi o torti. Ali dao bih 6,80 eura ako nije neka odmrznuta". Drugi dodaje: "Kada uzmete u obzir da se velika šalica kave prodaje za oko četiri eura, tih 6,80 eura za komad ručno izrađene torte čini se kao poklon. Pogotovo ako usporedite sastojke i uloženi trud". Treći korisnik pak ističe: "Živim u Zürichu, ne razumijem pitanje…", aludirajući na visoki standard i cijene u svom gradu.

S druge strane, Generacija Z sve češće izbjegava skup posjet kafićima. Mnogi mladi sada sami pripremaju kavu i kolače kod kuće u tzv. "Home Café" ili "Apartment Café" konceptu, gdje kuhinju uređuju poput pravog kafića. Marlene, primjerice, priprema domaću ledenu kavu u "to-go" čašu, a ispod videa na TikToku piše: "Podsjetnik da sutra ujutro napraviš kavu kod kuće i uštediš 7 dolara (oko 6,30 eura)".