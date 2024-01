Rusija i Ukrajina objavile najveću razmjenu zarobljenika od početka rata, jedna država odigrala ključnu ulogu

Ukrajina i Rusija izvele su novu razmjenu ratnih zarobljenika, a dužnosnici u Kijevu opisali su je kao najveću tijekom rata. Ukrajina je, naime, priopćila da je 230 zatvorenika, uključujući pripadnike oružanih snaga i graničara, oslobođeno iz ruskog zarobljeništva, dok je u zamjenu Ukrajina oslobodila 248 Rusa, i to uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata.

230 of our people. Today, 213 soldiers and sergeants, 11 officers, and 6 civilians returned home. I am grateful to everyone who achieved this result.



We remember each and every one of our people. And we must return all of them.



🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/RCeYnLYPn4