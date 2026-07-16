Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZABRANA IZVOZA DIZELA

Izvoz strmoglavo pao: Rusko tržište goriva urušava se pod pritiskom Ukrajinaca

Cossacks keep order and prevent conflicts at a petrol station in the Russian Black Sea resort of Anapa
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
1/3
VL
Autor
Josip Šarić/Hina
16.07.2026.
u 07:40

Odluka dolazi nakon što su ukrajinski dronovi tijekom lipnja i početkom srpnja pogodili gotovo sve preostale velike rafinerije koje do tada nisu bile napadnute, uključujući i rafineriju u Omsku, najveću u Rusiji, pogođenu 6. srpnja s više od 2500 kilometara udaljenosti.

Rusija je prošli tjedan uvela potpunu zabranu izvoza dizela, u pokušaju da stabilizira domaće tržište goriva koje se već mjesecima urušava pod pritiskom ukrajinskih napada dronovima na naftne rafinerije i logističku infrastrukturu. Mjera bi trebala omogućiti povećanje isporuka na domaće tržište uz najavu da će Rusija tijekom srpnja početi uvoziti gorivo iz inozemstva.

Zabrana, koja vrijedi do 31. srpnja, po prvi put obuhvaća i same proizvođače goriva, dosad izuzete iz ranije, djelomične restrikcije koja je pogađala samo trgovce. Iz zabrane su izuzete isporuke po već sklopljenim međudržavnim ugovorima, poput onog s Mongolijom. Odluka dolazi nakon što su ukrajinski dronovi tijekom lipnja i početkom srpnja pogodili gotovo sve preostale velike rafinerije koje do tada nisu bile napadnute, uključujući i rafineriju u Omsku, najveću u Rusiji, pogođenu 6. srpnja s više od 2500 kilometara udaljenosti.

Prema izvještajima ukrajinskog glavnog stožera, time je po prvi put od početka rata pogođeno svih jedanaest najvećih ruskih proizvođača benzina. Samo u noći na 8. srpnja ukrajinske su snage dodatno udarile na rafineriju u Saratovu, kompleksе TANECO i TAIF-NK u tatarstanskom Nižnjekamsku te na crpnu stanicu Transnjefta kod Ufe - što upućuje na koordiniranu kampanju protiv prerade, petrokemije i naftovodne logistike istovremeno.

Razmjeri štete

Procjene o razmjeru štete variraju: Reuters i analitičari poput onih iz biltena Daily Brief govore o otprilike četvrtini do 30 posto ukupnog ruskog rafinerijskog kapaciteta trajno ili privremeno izvan pogona, dok ukrajinski dužnosnici tvrde da je pogođeno i do 45 posto kapaciteta. Među najteže pogođenima ostaju rafinerija u Rjazanju (izvan pogona od 15. svibnja), moskovska rafinerija (ugašena 17. svibnja, analitičari je ne očekuju u funkciji prije 2027.) te kompleks KINEF, izvan pogona od 5. svibnja.

Kad je riječ o izvozu, podaci pokazuju nastavak strmoglavog pada. Izvoz ruskog dizela i plinskog ulja morskim putem u lipnju je pao 39 posto u odnosu na svibanj, odnosno 46 posto u odnosu na lipanj prošle godine. Prema podacima Kplera, analitičke tvrtke specijalizirane za praćenje globalnih tokova sirovina u realnom vremenu, u prvih osam dana srpnja izvoz dizela iznosio je svega 187.000 barela dnevno, u odnosu na 535.000 barela dnevno tijekom srpnja 2025.

Redovi na crpkama

Rusija je lani osiguravala oko 11 posto svjetske ponude dizela i drugi je najveći svjetski izvoznik tog goriva, odmah iza SAD-a. Glavni kupci Turska i Brazil, koji zajedno apsorbiraju barem polovicu preostalih pošiljki, te u manjoj mjeri Maroko, Egipat i Senegal sada se suočavaju s najizravnijim posljedicama nestašice.

Što se tiče same proizvodnje i potražnje, precizni nacionalni podaci za dizel nisu javno dostupni jer je ruska statistika od početka rata postala znatno nedostupnija, no dostupni dijelovi pokazuju kako su ukrajinski napadi znatno oštetili infrastrukturu.  Omsk je 2024. proizvodio oko 8 milijuna tona dizela godišnje (uz 5 milijuna tona benzina), a sada je potpuno izvan pogona nakon što su napadi oštetili jedinice CDU-10 i CDU-11 koje zajedno čine tri četvrtine njegovog kapaciteta.

Za benzin, gdje su podaci nešto detaljniji, industrijski izvori za Reuters procjenjuju proizvodnju u lipnju na oko 85.000-90.000 tona dnevno, dok ljetna potražnja iznosi najmanje 110.000 tona dnevno, što manjak od otprilike 20 do 25 posto, uz proizvodnju 25 posto nižu nego u lipnju 2025.

Iako Vladimir Putin tvrdi da su državne rezerve benzina na 1,7 milijuna tona, odnosno tek 4 posto niže nego lani, tu je tvrdnju koju je teško uskladiti s prizorima kilometarskih redova na crpkama. Prema procjeni lista Novaya Gazeta Europe od 2. srpnja, nestašice su zahvatile 78 od 83 ruske regije, u 38 su uvedena ograničenja prodaje, a uz Krim i Sevastopolj izvanredno su stanje proglasile i Penzenska, Irkutska oblast te Zabajkalski kraj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade na rafinerije opisuje kao dokaz da je Rusija izgubila svoju dugogodišnju prednost – duboku pozadinu izvan dometa neprijatelja.

Utrka između dronova i servisera

Na marginama nedavnog NATO samita u Turskoj, američki predsjednik Donald Trump napade na rafinerije opisao je kao "eskalaciju koja može pomoći da se rat privede kraju", dodavši da Putin "želi vidjeti rješenje" i da je u posljednjim tjednima ostvaren "velik napredak".

Državni tajnik Marco Rubio kazao je da ukrajinska sposobnost dubokih udara Rusiji otežava obranu vlastitog zračnog prostora i time otvara prostor za pregovore. Kremlj je te izjave odbacio kao "zabludu", glasnogovornik Dmitrij Peskov poručio je da će Moskva na pojačane napade odgovoriti osvajanjem dodatnog ukrajinskog teritorija.

Putin krizu i dalje naziva "privremenom" i tvrdi da nije kritična, optužujući Kijev kako pokušava "poremetiti sezonu godišnjih odmora" i stvoriti "nervoznu atmosferu" u ruskom društvu. Analitičar Sergej Vakulenko iz Carnegie Russia Eurasia Centra opisuje situaciju kao "utrku između ukrajinskih dronova i ruskih ekipa za popravak", dok ruski analitičari upozoravaju da bi srpanj i kolovoz mogli biti presudni za ishod cijele kampanje.

Za sada je najvjerojatniji scenarij nastavak trenda - Rusija amortizira krizu uvozom goriva iz Indije, Bjelorusije i Kazahstana, uz planirani uvoz i do 400.000 tona mjesečno te snižavanje standarda kvalitete goriva s Euro-5 na Euro-3. Iskustvo iz 2023., kada je slična zabrana izvoza dizela produžena, sugerira da bi i sadašnja mjera lako mogla ostati na snazi i nakon 31. srpnja ako se tempo popravaka rafinerija ne ubrza.

Tisuće vojnika prošle Parizom: U velikom mimohodu sudjelovali i Hrvati, pogledajte nevjerojatne prizore
Ključne riječi
Rusija gorivo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

The 10th edition of VivaTech in Paris
OD GARAŽE, PREKO ONLINE KNJIŽARE DO SVEMIRA

Kako je Bezos prihvatio rizik, preživio krah te stvorio digitalno čudovište i najmoćniji stroj za novac na svijetu koji je promijenio način na koji kupujemo

Poslovna karijera Jeffa Bezosa na Wall Streetu bila je poput filmske priče, postao je najmlađi potpredsjednik u povijesti prestižne njujorške investicijske tvrtke D. E. Shaw & Co., no tom se ulogom nije zadovoljio. Fasciniran činjenicom da se internet, čija se upotreba tih devedesetih povećavala za nevjerojatnih 2.300 posto godišnje, svijetom širi brzinom svjetlosti, Bezos je odlučio iskoristiti tu jedinstvenu priliku. Na zaprepaštenje nadređenih napustio je siguran posao, stavio sve na kocku i dobio partiju života. U prva dva mjeseca njegov je Amazon prodavao knjige u svih pedeset američkih saveznih država, ali i u više od 45 zemalja svijeta, a sljedeći cilj bio je stvoriti "trgovinu svega". Dok je vođen specifičnom poslovnom filozofijom gradio jednu od najmoćnijih kompanija u povijesti, u Bezosovu je fokusu čitavo vrijeme bio kupac, a tu je filozofiju demonstrirao i simbolično, ostavljajući na svakom sastanku jednu praznu stolicu za tu "najvažniju osobu“.

TAJNI POTHVAT

Djeca su se igrala s radioaktivnim pahuljicama, a roditelji nisu imali pojma da je nedaleko od njih eksplodirala prva atomska bomba

Na današnji dan, u zoru, 16. srpnja 1945., svijet je zakoračio u atomsko doba. Usred pustinje u Novom Meksiku Sjedinjene Američke Države provele su prvi test nuklearnog oružja u povijesti. Eksperiment kodnog imena ‘Trinity’, koji je bio dio tajnog projekta Manhattan, trajno je promijenio svijet, postavivši temelje novog superoružja za masovno uništenje koje će samo mjesec dana kasnije, u bombardiranju Nagasakija, potvrditi svoju razornu snagu. No, znanstveno dostignuće koje je okončalo Drugi svjetski rat imalo je i mračne posljedice - svijet je, ulaskom u atomsko doba, zakoračio i u doba hladnoratovskog straha, stalnih prijetnji nuklearnim katastrofama te sulude utrke u naoružanju, kroz koju je čovječanstvo postalo svjesno vlastitih kapaciteta za samouništenje.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!