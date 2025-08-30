Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Još jedan žestok noćni napad

Rusija eskalira napade: Zaporižje i Kijev pod udarom stotina dronova i raketa, ranjena djeca

Udar ruskih dronova na Kijev i Zaporožje
Foto: reuters
1/10
VL
Autor
Hina
30.08.2025.
u 11:34

Ruske snage izvele su još jedan veliki noćni napad dronovima i projektilima na Ukrajinu, priopćilo je u subotu ujutro ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, dok su eksplozije zabilježene u nekoliko regija.

Prema službenim podacima, najmanje jedna osoba je poginula, a 22 su ranjene u napadima na jugoistoku, u regiji Zaporižje. Među ranjenima je i troje djece, napisao je na Telegramu guverner regije Ivan Fedorov. Oštećeno je četrnaest stambenih blokova i više od 40 kuća.

Zgrade su ostale bez opskrbe strujom i plinom, a Fedorov je naveo da je riječ o najmanje 12 napada različitim vrstama oružja. Rusija je proglasila aneksiju regije Zaporižje 2022., ali ne kontrolira je u potpunosti. Istoimeni regionalni glavni grad i dalje je pod ukrajinskom kontrolom.

Ukrajinske protuzračne snage priopćile su da je Rusija izvela napad s ukupno 537 dronova, 37 krstarećih raketa i devet balističkih projektila u različitim dijelovima zemlje, pri čemu su ukrajinske zračne snage uspjele presresti dio.

Rusija eskalira napade: Zaporižje i Kijev pod udarom stotina dronova i raketa, ranjena djeca
Udar ruskih dronova na Kijev i Zaporožje
1/10

Eksplozije su zabilježene u blizini gradova Čerkasi, Černihiv, Dnipro i glavnog grada Kijeva. U regiji Dnipropetrovsk vlasti su izvijestile o velikim oštećenjima infrastrukture i više požara. Nisu odmah objavljeni dodatni podaci o žrtvama ni ondje ni na drugim pogođenim lokacijama. Ukrajinski mediji ranije su upozorili građane na moguće napade ruskih bombardera.

Iz protuzračne obrane priopćeno je da je iz ruskih zračnih luka poletjelo šest strateških bombardera, potencijalno s raketama namijenjenima udaru na ukrajinske ciljeve. Ubrzo su stigle informacije da su bombarderi ispalili nekoliko krstarećih raketa. Napadi su uslijedili nakon velikog noćnog udara na Kijev ranije ovoga tjedna, tijekom kojeg je poginulo najmanje 25 ljudi u napadima dronovima i projektilima, što je jedan od najsmrtonosnijih napada od početka rata prije više od tri i pol godine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je da se Rusija priprema za veliku ofenzivu u istočnom Donbasu, potencijalno prema područjima oko Pokrovska, gdje je, prema izvješćima, raspoređeno do 100.000 vojnika, izvijestio je Interfax Ukrajina. Dodao je da je Ukrajina spremna i da je situacija pod kontrolom.

Ukrajinska jedinica HUR „Prymary“ i Odjel za aktivne operacije oštetili ruski raketni brod Buyan-M u Azovskom moru blizu okupiranog Krima
Ključne riječi
Vladimir Putin Volodimir Zelenski Kijev Rusija Ukrajina

Komentara 16

Pogledaj Sve
ZV
zvonimirkraljic98
13:18 30.08.2025.

Radeći na editorijalu o trenutnom statusu članova obitelji sadašnjih europskih čelnika, napose njihovoj lokaciji došao sam do zaključka da NATO nikada niti u primisli nije imao obranu svojih članica kao temeljnu zadaću. Za to se jednostavno nisu spremali. Služio je kao udarna pesnica zapadnih lidera kontra onih koji su stajali na putu njihovim prije svega osobnim interesima. Sva dosadašnja proračunska izdvajanja za NATO išla su u tom smjeru. Unutar samog NATO pakta Amerika je sustavno još od kraja WW2 razoružavala svoje EU saveznike opstruirajući obranu na nivou Europe. Isto je "kompenzirala" utjecajem kojim je EUropi omogućila dobar standard. U međuvremenu "dogodila se" Ukrajina i bilo je jasno da utjecaj nije isto što i granate za koje su izdvajali građani EU. Sem Britanije letimičan pogled na "pomoć" Ukrajini iz EU država članica NATO pakta bio je jasan signal. Otpad. Pa se u sve morala umješati i mala Češka kupujući ono što joj je bilo dostupno. Sramota. I kad na tu priču nadovežemo i činjenicu da je enormno mnogo izdvojenog novca otišlo na NATO birokraciju u kojoj su se "smjestili" mnogi članovi obitelji EU političara, usput pohlepno trgujući tom istom pomoći s ukrajinskim korumpiranim moćnicima stvari dolaze na svoje mjesto. Teško da je moguće da se sve ovo završi drugačije nego će.

ZO
zoranlelic
13:22 30.08.2025.

Neki dan sam napisao da 50 dana koje je Trump (dok je bio živ?) u početku dao Rusiji za sklapanje mira s Ukrajinom nisu nešto nepromjenjivo: da on to razdoblje može ili oštro skratiti ili produžiti, ovisno o unutarnjopolitičkoj situaciji u Sjedinjenim Državama, prije svega, i o odnosu geopolitičkih snaga. To se i dogodilo. Situacija je jasna. Ruske trupe napreduju duž cijele fronte, ukrajinske oružane snage su iscrpile svoju sposobnost držanja cijele fronte. Napad na Kupjansk je u tijeku, kao i ofenziva na Seversk, kriza na Orehovskom frontu se pojačava, ruske oružane snage su stigle do predgrađa Konstantinovka, a napada se i Dnjepropetrovska oblast i vrši se pritisak na Sumy. Front kod Harkova se također počeo uzburkavati. Ali najgora situacija za Kijev je u Pokrovsku, gdje su započele ulične borbe, a ukrajinski garnizon je izgubio kontrolu nad situacijom. Nije slučajno da je Kijev angažirao sve svoje rezerve za držanje tog grada. Razumije: čim Pokrovsk padne, na fronti će se otvoriti ogromna rupa, a sjeverna skupina ukrajinskih oružanih snaga (od Sumyja do Konstantinovka) izgubit će kontakt s južnom skupinom (sve do Odese). Nakon toga, nikakva pomoć neće moći stabilizirati frontu, koja će se pomaknuti ili prema kapitulaciji ili prema zapadnoj granici (pitanje je što će se dogoditi prije). Da bi pokušao spriječiti proboj (barem ga odgoditi), Kijevu treba barem milijun granata odjednom. Kijevu je ustvari sve to trebalo "jučer".

AL
alojzvodic
13:25 30.08.2025.

Ukrajina je odabrala Zapad za saveznika, vjerujući da 60% globalnog BDP-a (Zapad) može lako nadmašiti i pobijediti 2% (Rusiju). Ukrajinci u tome nisu bili sami. Osim njih, u to su vjerovali i sami zapadni političari. Sudbina svih onih koji su vjerovali u moć omjera 60:2 bila je (i bit će) jednako loša. Budimo objektivni, šezdeset je doista puno više od dva. Izračuni zapadnih analitičara vjerojatno bi bili točni da su uzeli u obzir strukturu vlastitih gospodarstava, posebno činjenicu da 90% (ako ne i više) zapadnog BDP-a čini financijski sektor i usluge,koje ne mogu ni pucati, ni letjeti, ni plivati. Rusi su već tada bili u enormnoj vojnoj i logističkoj premoći 2022. godine je bilo jasno da je ruski vojni proračun ekvivalentan onom zapadnom. Elaborirajte. Međutim, bili su toliko fascinirani veličinom vlastitih gospodarstava da im struktura nije bila važna. Pogriješili su, događa se. I Ukrajinci su griješili zajedno s njima. I njih je fascinirala magija velikih brojeva. Ali Ukrajinci su pogriješili dvaput, a njihova druga pogreška bila je puno značajnija od prve. Druga i važnija pogreška jest da su potpuno krivo procijenili spremnost svojih "saveznika" da bezuvjetno podrže Kijev sa svime što mu je potrebno. Štoviše, za razliku od prve, ova pogreška je neoprostiva. Zapadne zemlje su se pokazale kao izuzetno nepouzdani i sebični saveznici.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još