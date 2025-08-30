Prema službenim podacima, najmanje jedna osoba je poginula, a 22 su ranjene u napadima na jugoistoku, u regiji Zaporižje. Među ranjenima je i troje djece, napisao je na Telegramu guverner regije Ivan Fedorov. Oštećeno je četrnaest stambenih blokova i više od 40 kuća.
Zgrade su ostale bez opskrbe strujom i plinom, a Fedorov je naveo da je riječ o najmanje 12 napada različitim vrstama oružja. Rusija je proglasila aneksiju regije Zaporižje 2022., ali ne kontrolira je u potpunosti. Istoimeni regionalni glavni grad i dalje je pod ukrajinskom kontrolom.
Ukrajinske protuzračne snage priopćile su da je Rusija izvela napad s ukupno 537 dronova, 37 krstarećih raketa i devet balističkih projektila u različitim dijelovima zemlje, pri čemu su ukrajinske zračne snage uspjele presresti dio.Rusija eskalira napade: Zaporižje i Kijev pod udarom stotina dronova i raketa, ranjena djeca
Eksplozije su zabilježene u blizini gradova Čerkasi, Černihiv, Dnipro i glavnog grada Kijeva. U regiji Dnipropetrovsk vlasti su izvijestile o velikim oštećenjima infrastrukture i više požara. Nisu odmah objavljeni dodatni podaci o žrtvama ni ondje ni na drugim pogođenim lokacijama. Ukrajinski mediji ranije su upozorili građane na moguće napade ruskih bombardera.
Iz protuzračne obrane priopćeno je da je iz ruskih zračnih luka poletjelo šest strateških bombardera, potencijalno s raketama namijenjenima udaru na ukrajinske ciljeve. Ubrzo su stigle informacije da su bombarderi ispalili nekoliko krstarećih raketa. Napadi su uslijedili nakon velikog noćnog udara na Kijev ranije ovoga tjedna, tijekom kojeg je poginulo najmanje 25 ljudi u napadima dronovima i projektilima, što je jedan od najsmrtonosnijih napada od početka rata prije više od tri i pol godine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je da se Rusija priprema za veliku ofenzivu u istočnom Donbasu, potencijalno prema područjima oko Pokrovska, gdje je, prema izvješćima, raspoređeno do 100.000 vojnika, izvijestio je Interfax Ukrajina. Dodao je da je Ukrajina spremna i da je situacija pod kontrolom.Ukrajinska jedinica HUR „Prymary“ i Odjel za aktivne operacije oštetili ruski raketni brod Buyan-M u Azovskom moru blizu okupiranog Krima
