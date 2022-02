Rusija će nove sankcije smatrati 'raspadom odnosa', a to u diplomaciji znači rat

Na političkom planu, iznenada ispražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu SAD-a dalo je predsjedniku Joeu Bidenu priliku da konačno okrene zamah u svoju korist, barem u redovima vlastite stranke. Biden je obećao predložiti prvu Afroamerikanku u povijesti u najviši sud, što će osnažiti temeljne izborne jedinice Demokratske stranke. U međuvremenu, Donald Trump održava javne skupove i sve jasnije daje do znanja svoju namjeru da se ponovno kandidira za predsjednika 2024.



Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da bi on bio favorit za osvajanje republikanske nominacije, ali ankete također pokazuju blagi pad njegove privlačnosti republikanskim biračima. Također se čini da će ga vjerojatno izazvati barem nekoliko velikih republikanskih političara, uključujući bivšeg guvernera New Jerseya Chrisa Christieja, te možda svadljivog sadašnjeg guvernera Floride Rona DeSantisa. Konačno, Trump se mora boriti sa sve većim pravnim ranjivostima koje su generirali tužitelji u New Yorku ispitujući njegove prethodne poslovne prakse i kongresne i državne istrage o pobuni na Capitolu u siječnju 2021.