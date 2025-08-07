Rusija bi mogla testirati nuklearnu raketu Burevestnik: Nazivaju je još i 'Leteći Černobil'

Postoji zabrinutosti da je Vladimir Putin dao zeleno svjetlo za nova ispitivanja svoje nuklearne rakete 'Leteći Černobil', za koju se navodi da može biti u zraku danima, pa čak i tjednima, dok analizira ranjivosti zapadnih obrambenih sustava. Putin je prvi put predstavio 'čudesni' Burevestnik 2018. godine, no više od deset dosadašnjih testova završilo je neuspjehom. Ovo sofisticirano oružje prethodno je karakterizirano kao “potpuno nova kategorija naoružanja” s “beskonačnim dometom i neograničenim manevarskim sposobnostima”. Pojačene aktivnosti na testnom poligonu Pankovo na arktičkom arhipelagu Novaja Zemlja pokrenule su spekulacije o nadolazećem testu, prema riječima Deckera Eveleta, eksperta za nuklearno naoružanje iz analitičke kuće CNA, piše Mirror. Ova situacija nastaje u trenutku kada je Putin zaprijetio nuklearnim sukobom nakon što je pokrenuo još jednu razornu noć u Ukrajini. Sjedinjene Države su također nedavno uputile svoj zrakoplov za detekciju radijacije WC-135R Zračnih snaga prema Novoj Zemlji, što indicira da bi potencijalno testiranje moglo biti neminovno, izvještava nezavisni Moscow Times. Ovaj zrakoplov - opremljen senzorima za monitoring nuklearnih proba - poletio je iz RAF Mildenhall u Suffolku i letio je približno 14 sati nad Barentsovim morem i u blizini obale ruske Murmanske oblasti, zapadno od Nove Zemlje.

Rusija je u nekoliko navrata nastojala testirati Burevestnik neograničenog dometa - također poznat kao Skyfall - ali nijedna od tih proba nije uspjela. Najduži let Burevestnika dosegao je tek oko 35 kilometara i trajao je svega dvije minute. Godine 2019. Burevestnik se katastrofalno srušio u Barentsovo more, a operacija spašavanja rezultirala je eksplozijom u kojoj je život izgubilo sedam stručnjaka iz zatvorenog nuklearnog grada Sarova, što je prouzročilo radioaktivno zagađenje u Skandinaviji. Putin ih je proglasio “nacionalnim junacima” ne objasnivši okolnosti njihove pogibije. Prethodne godine detektirani su tragovi radioaktivnog cezija-137 duž norveško-ruske granice, što je izazvalo nepotvržene sumnje vezane uz aktivnosti na poligonu Pankovo za testiranje rakete Burevestnik.

Ova mjerenja dobivena su analizom filtara iz lokacija Viksjøfjell i Svanhovd u Norveškoj. Ruski autokrat smatra Burevestnik revolucionarnim “sudnjodan” oružjem s neograničenim dometom. Kremlj ga percipira kao niskolutajuću “stealth” krstarećу raketu koju sadašnji zapadni protuzračni sustavi ne mogu neutralizirati i koja može dostaviti nuklearne bojne glave na bilo koju lokaciju na planetu. Dokument Inicijative za nuklearne prijetnje - neprofitne organizacije za kontrolu oružja - navodi da je Rusija izvela 13 dokumentiranih testova između 2017. i 2019. godine, a svi su završili neuspjehom.

Dobio je naziv “Leteći Černobil” jer oslobađa radioaktivne emisije zbog svog nešićenog ili djelomično štićenog reaktora, što stvara ekološke i sigurnosne rizike. Nadimak se referira na katastrofu u nuklearnoj elektrani Černobil 1986. godine. Pretpostavlja se da Burevestnik koristi raketni pogon na čvrsto gorivo za lansiranje, nakon čega se tijekom leta aktivira kompaktni nuklearni reaktor, što mu teoretski omogućuje da ostane operativan u atmosferi, predstavljajući prijetnju zapadnim nacijama praktički bez vremenskog ograničenja. Ova nuklearna raketa bila je dio arsenala “sudnjodan” oružja koje je Putin otkrio u ožujku 2018., zajedno s nuklearnim torpedom Poseidon, hipersoničnom raketom Kinžal, klizačem Avangard i masivnom nuklearnom raketom Sarmat - poznatom i kao Satan-2.