POLJSKA PODIGLA BORBENE AVIONE

FOTO/VIDEO Niz eksplozija potresao Kijev: U ruskim napadima poginule najmanje dvije osobe, među njima i beba

Russian drone attack in Kyiv
Foto: Thomas Peter/REUTERS
Mirna Puklin Vucelić/Hina
07.09.2025.
u 07:11

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su protuzračna obrana sa zemlje i radarski izviđački sustavi stavljeni  u najviši stupanj pripravnosti," navodi se u objavi zapovjedništva na mreži X.

Rusija je tijekom noći izvela napad dronovima na Kijev, pri čemu je pad ostataka srušenih dronova izazvao požar na krovu 16-katne stambene zgrade, objavio je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. "Hitne službe su na putu prema mjestu događaja," objavio je Kličko putem aplikacije Telegram. Svjedoci su čuli niz eksplozija koje su zatresle grad, a za koje se smatra da su bile aktivnost protuzračne obrane. U napadima je ozlijeđeno 15 osoba, a poginule su najmanje dvije osobe, među kojima je i jednogodišnje dijete, prenosi The Kyiv Independent.

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi kako bi se osigurao poljski zračni prostor, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga. "Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su protuzračna obrana sa zemlje i radarski izviđački sustavi stavljeni  u najviši stupanj pripravnosti," navodi se u objavi zapovjedništva na mreži X.

Nešto iza ponoći gotovo cijela Ukrajina bila je pod zračnom uzbunom  zbog ruskog napada dronovima. 
rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

LI
LikaDika
07:24 07.09.2025.

Dnevna doza putinovog ludila. Slava Ukrajini.

