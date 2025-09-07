FOTO/VIDEO Niz eksplozija potresao Kijev: U ruskim napadima poginule najmanje dvije osobe, među njima i beba

Rusija je tijekom noći izvela napad dronovima na Kijev, pri čemu je pad ostataka srušenih dronova izazvao požar na krovu 16-katne stambene zgrade, objavio je u nedjelju gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko. "Hitne službe su na putu prema mjestu događaja," objavio je Kličko putem aplikacije Telegram. Svjedoci su čuli niz eksplozija koje su zatresle grad, a za koje se smatra da su bile aktivnost protuzračne obrane. U napadima je ozlijeđeno 15 osoba, a poginule su najmanje dvije osobe, među kojima je i jednogodišnje dijete, prenosi The Kyiv Independent.

Another day, another war crime.russian attack on Kyiv killed two (a baby among them) and injured 18 more this night.

And US administration has done nothing to stop this genocide. Since Trump’s inauguration, the number of russian drone and missile strikes on Ukraine has tripled‼️ pic.twitter.com/cVq6SyYyxQ — Staffanh (@espeedwave) September 7, 2025

Rusija je u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade i na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, zbog čega su aktivirani poljski i saveznički zrakoplovi kako bi se osigurao poljski zračni prostor, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga. "Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su protuzračna obrana sa zemlje i radarski izviđački sustavi stavljeni u najviši stupanj pripravnosti," navodi se u objavi zapovjedništva na mreži X.

Nešto iza ponoći gotovo cijela Ukrajina bila je pod zračnom uzbunom zbog ruskog napada dronovima.