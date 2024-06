Rusi 'oslobodili zvijer': Napokon rasporedili S-500, 'eksperimentalno' oružje koje nikad prije nije korišteno

Rusija je rasporedila svoj jedini sustav protuzračne obrane S-500 na Krimu dok Ukrajina pojačava napade na okupirani poluotok, izjavio je ovog tjedna ukrajinski šef špijunaže. S-500, napredni sustav koji je Kiril Budanov, šef Ukrajinske obavještajne uprave obrane, opisao kao "eksperimentalan", nikada prije nije korišten u borbi.

Rusija je premjestila S-500 kako bi zaštitila Kerčki most, kao i ojačala rusku protuzračnu mrežu u okupiranom Krimu, rekao je Budanov u srijedu. Most dug 19 kilometara, koji povezuje kopneni dio Rusije s okupiranim Krimom, predstavlja i učinkovit način za dolazak ruskih snaga u to područje, kao i simbol ruske kontrole nad poluotokom. Ukrajinski dronovi, bombe i napadi više su puta ciljali most. Ruska sredstva protuzračne obrane također su bila na meti, posebno posljednjih tjedana.

S-500, nazvan Prometej, mobilni je sustav protuzračne obrane dizajniran za presretanje balističkih projektila i drugih dalekometnih oružja. Sustav je "u suštini modernizirana verzija S-300", izjavili su u četvrtak iz Instituta za proučavanje rata, think tank-a sa sjedištem u Washingtonu.

S-500 je testiran više puta, ali nikada nije bio korišten u borbi. Rusija je tvrdila da je sposoban presresti sva oružja, uključujući hipersonične projektile, koji su izuzetno brzi i lete nepredvidivim putanjama na niskim visinama, ali ta sposobnost još uvijek nije jasna. Problematičan razvoj i proizvodnja S-500, od početka projekta 2010. godine do ozbiljnih kašnjenja tijekom sljedećeg desetljeća, postavili su pitanja o njegovoj održivosti kao sustava. Sustav je isporučen oružanim snagama 2021. godine, iako u ograničenom stanju koje nije moglo ispuniti zahtjeve za sustav.

U travnju 2024. tadašnji ruski ministar obrane Sergej Šojgu najavio je da će sustav ući u borbu u jednoj od dvije varijacije: za raketnu obranu i kao protuzračni sustav. Nova uloga S-500 u zaštiti Kerčkog mosta i jačanju ruskih sposobnosti protuzračne obrane na Krimu dolazi u trenutku kada Ukrajina provodi napade na poluotok s ciljem da područje postane neodrživo za rusku vojsku.

Od kraja svibnja napadi u tom području, posebno usmjereni na ruske protuzračne obrane, intenzivirali su se. Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine izvijestio je o velikim napadima, uključujući jedan ovaj tjedan, koji su pogodili sustave S-300 i S-400. Sumnja se da Ukrajina koristi američke taktičke raketne sustave, poznate kao ATACMS, za ove napade.

Kako Ukrajina nastavlja ciljati protuzračne obrane na poluotoku, Rusija bi mogla rasporediti više svojih protuzračnih sredstava tamo, rekao je ISW, "čime bi postala ranjiva na daljnje ukrajinske napade." Borba ovakve prirode mogla bi iscrpiti ruski arsenal protuzračne obrane. "ISW je ranije procijenio da ukrajinske snage možda provode organizirani napor da oslabe rusku protuzračnu obranu, što bi moglo omogućiti Ukrajini da dugoročno učinkovitije koristi upravljive borbene avione (naime korištenje lovaca F-16)", napisao je think tank.

Ukrajinski napadi na Krim dugo su podržavali SAD i zapadni saveznici, a dolaze nakon što su američki predsjednik Joe Biden i drugi NATO lideri - u nekim slučajevima, nevoljko - pristali dopustiti Ukrajini korištenje dalekometnog oružja za napade na ruske ciljeve na okupiranom teritoriju. Prema ISW-u, Ukrajina bi "u načelu" mogla ponoviti uspjeh svojih napada na Krimu i u drugim okupiranim područjima ako zapadni saveznici odobre takve napade.

