Prva izjava Putina nakon sastanka s Trumpom: Ovako je opisao svoj posjet Aljasci

Nakon što se našao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ruski čelnik Vladimir Putin dao je kratku izjavu za medije u kojoj je svoj posjet Aljasci opisao kao "koristan i pravovremen". Ruski predsjednik također je rekao da je razgovor koji je vodio s Donaldom Trumpom bio "iskren i sadržajan", prema informacijama ruske novinske agencije TASS.

Putin je također kazao dužnosnicima da Rusija poštuje stav SAD-a o sukobu u Ukrajini. – Razgovarali smo o praktički svim pravcima naše suradnje, ali prije svega, naravno, razgovarali smo o mogućem rješavanju ukrajinske krize na pravednoj osnovi – citira ruska agencija Putina. Kako pak podsjeća Sky News, Putin je u ranijim navratima govorio o potrebi "uklanjanja korijenskih uzroka sukoba", što zapravo znači da Moskva nema namjeru mijenjati svoju poziciju.

Što se tiče reakcija iz svijeta nakon sastanka, njemački kancelar Friedrich Merz kazao je kako smatra da su mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije opravdani čak iako prethodno ne bude prekida vatre, ako se takav sporazum postigne brzo. – Ako to uspije, vrjednije je od primirja koje bi potrajalo nekoliko tjedana bez daljnjeg napretka u političkim i diplomatskim naporima – rekao je Merz u subotu u intervjuu za državnu televiziju ZDF.

Otkriveno što je Putin tražio od Trumpa i Ukrajinaca za prekid rata: Hoće li Kijev pristati?

Njemačka vlada i druge europske vlade su inzistirale, uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci u petak, da trenutačno primirje mora označiti početak mirovnog procesa u Ukrajini. Trump je također podržao tu poziciju, no napustio ju je, kako je postalo jasno nakon samita.

Trump je obavijestio najvažnije europske čelnike i vlade u subotu ujutro o svojim razgovorima s Putinom. Prema Merzu, rasprava se ticala i mogućih teritorijalnih ustupaka Rusiji. Rusija djeluje voljno pregovarati na temelju trenutačnih crta bojišnice, radije nego na temelju administrativnih granica, rekao je Merz televiziji.

– To je značajna razlika – dodao je. Dosad, Rusija je zahtijevala područja koja nije vojno okupirala. U svojim pregovorima s Putinom, Trump nije propitao nijednu od pet ključnih točaka koje su prethodno utvrdili europski čelnici i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, rekao je Merz.