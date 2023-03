Bjesni jedna od najkrvavijih bitaka; Šef Wagnera: 'Bahmut je okružen, povucite svoje snage'

Kijev je u četvrtak pozvao Europsku uniju da "što prije moguće" pripremi jedanaesti paket sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Rusi pokušavaju okružiti Bahmut sa sjevera, istoka i juga. Jevgenij Prigožin, šef ruske skupine Wagner, objavio je video za koji je rekao da prikazuje njegove borce u ključnom gradu Bahmutu na istoku Ukrajine. Rusija, koja je izgubila teritorij u drugoj polovici 2022., kaže da bi zauzimanje Bahmuta bio korak prema zauzimanju ostatka okolne industrijske regije poznate kao Donbas. Ukrajina kaže da grad ima ograničenu stratešku vrijednost, ali želi iscrpiti ruske snage.

Video: Bizarna smrtonosna zamka za ruske vojnike: Uporno upadaju u zasjedu

Tijek događaja:

9:28 - Jevgenij Prigožin, šef paravojne grupe Wagner, navodno je počeo regrutirati nove borce preko ruskih sportskih klubova. Wagnerova grupa odgovorna je za veći dio ruske ofenzive u istočnoj Ukrajini, a oni koji su pobjegli prijavljuju da se borce koristi kao "topovsko meso". Prigožin je već regrutirao stotine plaćenika iz ruskih zatvora. Institut za proučavanje rata, istraživački centar sa sjedištem u SAD-u, kaže da ovo "vjerojatno predstavlja širenje tekućih napora Wagnerovog novačenja usmjereno na mlade".

9:17 - Reuters izvještava da je Jevgenij Prigožin, osnivač ruskih plaćeničkih snaga Wagner, rekao u videu objavljenom u petak da je ukrajinski grad Bahmut "praktički okružen" ruskim snagama i da su snage Kijeva imale pristup samo jednom izlazu. Prigožin je u videu pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da povuče svoje snage iz grada koji Rusija već mjesecima bezuspješno pokušava osvojiti, javlja Guardian.

8:46 - Sirene za zračnu uzbunu počele su se oglašavati u svim regijama Ukrajine, upozoravajući na mogući ruski napad, javlja Sky News.

8:19 - Ukrajinske snage koje drže istočni grad Bahmut iskopale su nove rovove u pokušaju da zadrže ruske napadače, a Sjedinjene Države objavile su da će se o novoj vojnoj pomoći Ukrajini raspravljati na sastanku s njemačkim čelnikom u petak. Ruske snage napadaju Bahmut u pokrajini Donjecku mjesecima, ponekad u valovima, u jednoj od najkrvavijih bitaka u ratu. "Borbe se u Bahmutu vode 24 sata... Situacija je kritična", rekao je Volodimir Nazarenko, zamjenik zapovjednika Nacionalne garde Ukrajine, za ukrajinski NV Radio.

"Oni ne uzimaju u obzir svoje gubitke u pokušaju da zauzmu grad. Zadatak naših snaga u Bahmutu je nanijeti što više gubitaka neprijatelju. Svaki metar ukrajinske zemlje stoji neprijatelja stotine života", rekao je.

Podsjetimo, Jevgenij Prigožin, šef ruske skupine Wagner, objavio je video za koji je rekao da prikazuje njegove borce u ključnom gradu Bahmutu na istoku Ukrajine. U objavi na Telegramu vide se uniformirani ljudi kako podižu Wagnerov transparent na vrhu teško oštećene zgrade. Video je lociran istočno od Bahmuta.

Video: U strahu pred moćnim susjedom: Finska počela gradnju ograde na granici s Rusijom

U zadnja 24 sata ukrajinske snage odbile su više od 170 napada u pet glavnih sektora bojišnice, rekao je ukrajinski vojni analitičar Oleh Ždanov na YouTubeu u četvrtak navečer. Ždanov je opisao kako Rusi pokušavaju okružiti Bahmut sa sjevera, istoka i juga te je rekao da je na zapadnim prilazima gradu "ovo vjerojatno jedini dio sektora Bahmut gdje naše snage, a ne ruski okupatori, imaju inicijativu".

Rusija, koja je izgubila teritorij u drugoj polovici 2022., kaže da bi zauzimanje Bahmuta bio korak prema zauzimanju ostatka okolne industrijske regije poznate kao Donbas. Ukrajina kaže da grad ima ograničenu stratešku vrijednost, ali želi iscrpiti ruske snage.

Ukrajinske snage odbile su napade na Bahmut i na dva naselja na zapadu - Kromove i Ivanivske, objavio je glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u priopćenju u četvrtak navečer.

Rusko granatiranje pogodilo je Bahmut i nekoliko obližnjih gradova - uključujući Časiv Jar, veći grad na zapadu - i dva grada južno od Bahmuta, navodi se. U obližnjim gradovima i selima iskopani su novi rovovi uz cestu udaljeni 20-40 metara, što je znak da ukrajinske snage jačaju obrambene položaje.

"Treba nam što više streljiva. Ovdje ima mnogo više Rusa nego što imamo streljiva da ih uništimo", rekao je Nazarenko. "Nije bitan broj neprijateljskih vojnika. Bitna je tehnologija", rekao je.

U središnjoj regiji Zaporižji i u regiji Hersonu na južnoj bojišnici, ruske su snage granatirale više od 40 gradova i sela, stoji u priopćenju ukrajinske vojske.

Washington će objaviti novi paket vojne pomoći od 400 milijuna dolara za vladu u Kijevu, a očekuje se da će to biti glavna tema između američkog predsjednika Joea Bidena i njemačkog kancelara Olafa Scholza kada se sastanu u Bijeloj kući, rekli su dužnosnici.

8:00 - Rusiji se ne može dopustiti da ratuje nekažnjeno, rekli su američki državni tajnik Antony Blinken i njegovi kolege iz Indije, Japana i Australije u izjavi u petak nakon sastanka u New Delhiju. Saveznici iz takozvane skupine Quad također su rekli da je uporaba ili prijetnja uporabom nuklearnog oružja u Ukrajini "nedopustiva". Krajem prošlog mjeseca ruski predsjednik Vladimir Putin suspendirao je značajan sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja i zaprijetio da će nastaviti s nuklearnim pokusima.

"Ako nekažnjeno dopustimo Rusiji da radi ono što radi u Ukrajini, onda je to poruka potencijalnim agresorima posvuda da bi se i oni mogli izvući s tim", rekao je Blinken na forumu u Indiji.

Blinken se sastao s kolegama iz skupine Quad na marginama sastanka G20 u New Delhiju. Dan ranije u New Delhiju, Blinken se sastao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom prvi put od početka sukoba u Ukrajini prije nešto više od godinu dana. Tijekom kratkog susreta, Blinken je pozvao Moskvu da prekine rat i poništi svoju suspenziju nuklearnog sporazuma Novi START, rekao je visoki američki dužnosnik.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su Lavrov i Blinken razgovarali manje od 10 minuta i nisu sudjelovali u nikakvim pregovorima, izvijestile su ruske novinske agencije.

Na sastanku G20, Sjedinjene Države i njihovi saveznici pozvali su zemlje članice da nastave vršiti pritisak na Rusiju da prekine sukob, ali G20 nije uspio dogovoriti zajedničku izjavu o ratu zbog protivljenja Rusije, koja svoje akcije naziva "specijalnom vojnom operacija", i Kine.

U petak je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell pozvao globalnu zajednicu na suradnju. Svatko tko je suzdržan, u nekoliko različitih regija, mora shvatiti da se suočavamo s nečim što ruši mogućnost svjetskog konsenzusa, rekao je.

U svojoj izjavi, ministri Quada također su jedva prikriveno osudili akcije Kine koje povećavaju napetosti u Južnom kineskom moru i "militarizaciju" spornih teritorija u tom području.

Kina je osudila Quad kao hladnoratovsku konstrukciju i kliku koja je "usmjerena protiv drugih zemalja". Puni naziv skupine je Quadrilateral Security Dialogue, a njezin je cilj suradnja na strateškim pitanjima u indo-pacifičkoj regiji.

7:45 - Ruske obrambene tvrtke nastavile su izlagati nove proizvode na velikim međunarodnim sajmovima oružja unatoč ratu u Ukrajini, priopćilo je britansko ministarstvo obrane. U svom dnevnom ažuriranju, britansko ministarstvo obrane navodi da je Arena-E sustav aktivne zaštite (APS), dizajniran za poboljšanje sposobnosti preživljavanja oklopnih vozila, prikazan na nedavnom događaju.

"Njegova promotivna literatura navodi da 'poražava prijetnje koje su najopasnije za oklopna vozila… ako cijenite svoj oklop i posadu, trebate Arena-E'," izjavilo je Ministarstvo obrane. Međutim, do sada nije bilo "nikakvih dokaza da su sustavi Arena-E instalirani na ruska vlastita vozila u Ukrajini".

Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija izgubila više od 5000 oklopnih vozila.

"To je vjerojatno zbog nesposobnosti ruske industrije da proizvodi visokotehnološke sustave u velikim razmjerima; problem koji je pogoršan učinkom međunarodnih sankcija", dodaje se.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/I3aogy2NaC pic.twitter.com/SbHj60anvd