Ukrajinci razvili oružje jače od HIMARS-a: Raketni sustav za kontraofenzivu prema Azovskom moru

Domet joj je 110 kilometara, ima bojnu glavu tešku 220 kilograma, a mete pogađa velikom preciznošću, barem tako tvrdi zamjenik šefa Nacionalnog udruženja ukrajinskih obrambenih industrija Ivan Vinik. O Vilki-M govorimo, višecijevnom raketnom bacaču jačem i od HIMARS-a, kojeg je zapad dostavio Ukrajini prije godinu dana, a o kojem se počelo pričati nakon niza prošlotjednih eksplozija u Mariupolju, gradu pod ruskom okupacijom i 80 kilometara udaljenog od najbližih ukrajinskih snaga.

Kako je gađana ova luka na Azovskom moru, nikome nije bilo jasno pa se objašnjavalo to partizanskim ukrajinskim snagama koje djeluju "u pozadini", a onda je za specijalizirani vojni portal The War Zone upravo Vinik, na sigurnosnoj konferenciji u Washingtonu, potvrdio da se u vojnim operacijama koristi Vilka-M. Kako i gdje, nije želio reći, što je i logično, a pojasnio je da se počela proizvoditi 2018. te da ih dosad je napravljeno stotinjak. Prvi puta korištene su u borbi u svibnju 2022., rekao je Vinik za The War Zone, a preciznost Vilke-M pojačana je tzv. "plinskim kormilima", odnosno mnoštvom malih rupa koje ispuštaju pogonsko gorivo, a koriste se za usmjeravanje projektila na metu putem GPS-a. Prilično je točna i precizna Vilka-M, dodao je Vinik, ali koliko, nije htio otkriti.

Također, nije želio ni reći koliko se točno ovih sustava dosad koristilo u borbi, ali je kazao da će ih Ukrajinci imati dovoljan broj za "početak kontraofenzive prema Azovskom moru", kao i da će se Vilke modificirati kako bi im konačni doseg bio 150 kilometara. Već s trenutačnim dometom, piše The War Zone, 36 posto su bolje od HIMARS-a jer s daljinom od 110 kilometara, za cca 30 kilometara "šišaju" projektile za HIMARS i razne varijacije M-270 raketnih sustava koje je Ukrajina dobila od zapada. Inače, donosi vojni portal, Vilka-M je modifikacija sovjetskog višecijevnog raketnog bacača BM-30 Smerč, a Ukrajinci su taj raketni sustav počeli razvijati još u prošlom stoljeću, iako dosad nitko nije znao jesu li ga ikad uopće završili i koristili.

Inače, donosi The War Zone, modificirana verzija Vilke-M s dometom od 150 kilometara dosezala bi jednake udaljenosti kao i GLSDB bombe koje Amerikanci šalju Kijevu, a koje se mogu lansirati iz HIMARS-a. Razlika je, međutim, što Vilka-M ima veću bojnu glavu i na cilj udara s većom kinetičkom snagom, što rezultira i razornijim učinkom. Ali čak i s dometom od 150 kilometara, nova varijanta Vilke i dalje bi imala manje od polovice dometa balističkih projektila Army Tactical Missile System (ATACMS) proizvedenih u SAD-u, koji mogu pogoditi ciljeve udaljene i do 300 kilometara, a koje Ukrajina bezuspješno već mjesecima traži od Amerike.

