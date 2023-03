VIDEO Ukrajinci objavili snimku: Vojnik sam uništio pet ruskih tenkova u jednom danu

Ukrajinski vojnik sam je uništio pet ruskih tenkova i tri oklopna vozila u jednom danu koristeći američke rakete Javelin, priopćilo je ukrajinsko Ministarstvo obrane. Okršaj se dogodio tijekom ruskog napada na ukrajinsku 79. zračno-jurišnu brigadu u blizini grada Marjinka, u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck. Video prikazuje projektile kako pogađaju ruske tenkove, koji eksplodiraju i počinju gorjeti.

SAD je naoružao Ukrajinu s oko 8500 projektila Javelin od izbijanja ruske invazije prošle veljače. Projektili Javelin, najbolje opisani kao moćno protutenkovsko oružje koje se nosi na ramenu, postali su ključni dio obrane zemlje, piše Daily Mail. Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je na društvenim mrežama video impresivnog pohoda neimenovanog vojnika uz poruku 'Američko oružje u ukrajinskim rukama čini čuda.'

Maryinka, Donetsk region.

Ukrainian soldier, a brilliant operator of Javelin, destroyed FIVE russian tanks in one battle!

🔥🔥🔥🔥🔥

American weapon in Ukrainian hands works wonders.



In total, enemy lost 5 tanks and 7 IFWs in that sector that day.



🎥 79th Air Assault Brigade. pic.twitter.com/Bw3NOtzH50