Rusi i u novogodišnjoj noći bombardirali Ukrajinu: Na Kijev pao dron s natpisom "Sretna Nova godina"

Ukrajina je u Novu godinu ušla s novim bombardiranjem Rusa. U protekla 24 sata Rusija je na Ukrajinu lansirala 31 projektil i imala je 12 zračnih napada diljem zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin u novogodišnjoj poruci rekao je kako će se rat u Ukrajini nastaviti, osudio je Zapad te ponovio da ohrabrujU neonaciste u Ukrajini.

Pratite tijek događaja:

12.15 - Serija ruskih projektila obrušila se na Ukrajinu i u novogodišnjoj noći. Napadnut je opet i glavni grad Kijev. Kijevski list Kyiv Post objavio je na Twitteru fotografiju ostatke jednog drona koji je pao na Kijev. Na odlomljenom repu drona piše "Sretna Nova godina". Dodaju da je fotografije objavio Andrij Nebitov, šef policije kijevske regije.

