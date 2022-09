Rusi bježe kamo god stignu, a omiljena destinacija im je Beograd: Očekuje ih se oko 4000

I dok još uvijek pristižu reakcije svjetskih čelnika na govor ruskog predsjednika Vladimira Putina u kojem je u srijedu ujutro naredio mobilizaciju 300 000 pričuvanika, brojni Rusi su odlučili napustiti zemlju, a prema svemu sudećem jedna od omiljenih destinacija upravo im je - Srbija.

Putinov govor izazvao je strah kod muškaraca da im neće biti dozvoljeno napustiti Rusiji, iako je ministar obrane Sergej Šojgu kako će poziv biti ograničen na one s profesionalnim vojnim iskustvom te da studenti i oni koji su služili kao vojni obveznici.

Blic javlja kako su rasprodane avionske karte od Moskve prema Beogradu, a za let se plaćaju i cijene od 10 000 eura (oko 75 191 kuna). Najjeftiniji let u četvrtak košta oko 1000 dolara s tri presjedanja, a najskuplji 9042 dolara s jednim presjedanjem.

Ako je suditi po samo jednoj od kompanija koja nema nijedan slobodan let iz Moskve za Beogradu do 9. listopada, to znači da će u narednih 17 dana u glavni grad Srbije samo na jednom letu dnevnu stići oko 4000 Rusi. Oni koji mogu idu i prema Istanbulu, Erevan te Tbilisu.

U ovom trenutku nije poznato koliko je Rusa stiglo u Srbiju od početka invazije u Ukrajinu, ali posljednji podaci govore o tome da je do sada otvoreno oko 1000 kompanija, koje su najviše u IT sektoru.

Finski medij Yle navodi kako je prema internetskim stranicama koje prodaju avio karte, svi izravni letovi iz Rusije za, primjerice, Armeniju, Gruziju, Azerbajdžan i Kazahstan u srijedu su bili rasprodani. Kako stoji na web stranici Turkish Airlinesa, letovi iz Rusije za tursku prijestolnicu Istanbul popunjeni su do subote. Turska je postala važna tranzitna zemlja za Ruse prema južnoj Europi nakon što je EU zatvorila svoj zračni prostor za ruske zrakoplovne prijevoznike.

