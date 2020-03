Rudan: Ovaj koronavirus širi se i u fazi inkubacije. Crni scenarij nije vjerojatan

Znanstvenik Igor Rudan gostovao je u emisiji 'Nedjeljom u dva' na HRT-u u kojoj je govorio o koronavirusu.

"Preživjeli smo (ljudska vrsta) sve bolesti i zaraze koje su nas kroz povijest zadesile i koje su usmrtile velik broj ljudi, pa se ja nadam da ćemo preživjeti i koronavirus. U međuvremenu smo dobili i cjepiva, 40-tih godina prošlog stoljeća dobili smo antibiotike koji su nas počeli spašavati od bakterija, 60-tih godina cjepiva smo uveli u široku primjenu da nas štite od virusa i pogledajte narasli smo s milijardu i pol ljudi na sedam milijardi. Životni vijek ljudi smo pomaknuli s 40-45 godina na sad već preko 80 godina u mnogim zapadnim zemljama. I to sve u sto godina. Znači, mi smo jedna vrsta u nevjerojatnoj ekspanziji.

Međutim zato što zadiremo u teritorij drugih vrsta, smanjujemo im šume i sve ostalo a njihovi virusi nastoje opstati i biraju pobjedničke vrste. 99% vrsta je već nestalo, a ljudska je vrsta jedna zanimljiva vrsta za naseliti se na nas i imati nas kao svoj rezervoar. I događat će se. Znači 4 koronavirusa smo već stekli i oni su samo nekakvu prehladu izazivali. Dok smo učili virologiju krajem prošlog stoljeća nismo mislili da su oni važni, preskakali smo ih dok smo učili - koronavirus to me sigurno neće pitati, to je obična prehlada", objasnio je Rudan.

"Koronavirus se profilirao kao neprijetalje broj jedan u 21. stoljeću. Trebat ćemo ga držati jako blizu i pomno pratiti što se s njim događa", kazao je Rudan. "Ovaj koronavirus širi se i u fazi inkubacije", kazao je.

Video: Intervju sa znanstvenikom Igorom Rudanom o koronavirusu

"Crni scenarij nije vjerojatan. Događa se pandemija koju usporavamo. Najcrnji secnarij je da se taj virus počne širiti i da počne mutirati, a druga stvar je da se počne brže širi. Ako bi takav virus ušao u neku disfunkcionalnu državu onda se tome ne bi moglo stati na kraj, opet naglašavam ako bi se tako nešto dogodilo", rekao je.

"Ako bi se tako nešto loše dogodilo, svi bi se zabili u kuće, vojska bi donosila hranu i piće", kazao je Rudan. "Masa ljudi koja je oboljela u Wuhanu nije došla pod zdravstveni nadzor. Došli su oni jako bolesni. Nisu došli mladi ljudi, djeca, došli su stariji ljudi", rekao je Rudan dodavši da se smrtnost odnosi na najteže slučajeve.

"U Wuhanu su uspjeli na 5 posto zaraženih zaustaviti epidemiju. Imate više slučajeva u Južnoj Koreji. Imali su ga u svim provincijama u Kini. A i Italija će sustići Kinu vrlo brzo", kazao je.

"Razloga za paniku nema uopće. Nije to ništa nepoznato znanosti. No, susrećemo se s nečim novim, pa moramo biti oprezni, da ne mutira", dodao je.

"Ima puno stvari koji bi se mogli dogoditi u našu korist. Virusu je očito u cilju opstati. Dobro je što skače na nas. Ako želi nas koristiti za svoj rezervoar onda mora biti dobar gost", kazao je Rudan.

"Koronavirusi su sezonski i s toplim danima bi mogli prestati, iako je to novi virus, pa ne možemo garantirati, ali ne bi me iznenadilo da se zaustavi", kazao je.

