Putin objavio prekid vatre za pravoslavni Uskrs, očekuje isto od Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je u četvrtak dvodnevni prekid vatre u povodu pravoslavnog Uskrsa te očekuje da ukrajinska strana učini isto, priopćio je Kremlj.

"U povodu nadolazećeg blagdana pravoslavnog Uskrsa, proglašava se prekid vatre od 16 sati 11. travnja do kraja dana 12. travnja", stoji u objavi Kremlja. "Polazimo od osnove da će ukrajinska strana slijediti primjer Ruske Federacije."

U priopćenju se navodi da je ministar obrane Andrej Belusov izdao zapovijed glavnom ruskom zapovjedniku, načelniku Glavnog stožera Valeriju Gerasimovu, "da u tom razdoblju obustavi vojna djelovanja u svim smjerovima". "Postrojbe moraju biti spremne eliminirati sve moguće provokacije neprijatelja, kao i bilo kakve agresivne akcije". Iz Ukrajine još nema reakcije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski već više od tjedan dana predlaže uskrsni prekid vatre, a rekao je da je Moskva odgovorila napadima dronovima na ukrajinske gradove. Pravoslavni Uskrs obilježava se ove godine 12. travnja.