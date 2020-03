Koliko pouzdano RT-PCR testovi otkrivaju COVID-19

Koronavirusom COVID-19 u svijetu je zaključno s 29. veljače u 14.40 sati, zaraženo 85.705 ljudi, 2933 osobe su umrle, od toga njih 98 izvan Kine.

Bolest je prepoznata u najmanje 61 zemlji, pogodila je ponajviše one koji su doputovali iz Kine, u kojoj je i izvorište zaraze. No pokazuju li ti podaci pravu sliku stanja?

Naime, postoje sumnje koje izazivaju duboku zabrinutost da trenutačni dijagnostički testovi koji se primjenjuju u nedovoljnoj mjeri prepoznaju COVID-19. Iz nekoliko zemalja čuju se priče koje sugeriraju na to da se provede i šest negativnih testova prije nego što se bolest konačno dijagnosticira.

U kineskoj provinciji Hubei, iz koje se bolest i počela širiti, prioritet su dali prepoznavanju simptoma umjesto testiranju pa se u jednom danu prepoznalo čak 15.000 novih slučajeva, što je četvrtina svih slučajeva do sada.

Testiranje kao za HIV ili gripu

O kakvim je testovima riječ i postoji li kod njih problem? Testovi na koronavirus temelje se na traženju genetskog koda virusa. Svi koronavirusi, a dosad ih postoji sedam, u koje se ubrajaju, među ostalim, i SARS, MERS i ovaj novootkriveni COVID-19, imaju genom kodiran putem ribonukleinske kiseline, RNK.

Upravo zbog te činjenice standardni se PCR test ne može koristiti da bi se prepoznala prisutnost virusa kod inficiranih pacijenata, već se najprije virusni RNK mora enzimatski pretvoriti u DNK u biokemijskoj reakciji koju katalizira enzim reverzna transkriptaza (RT).

Dotična pouzdana metoda detekcije virusa zbog toga se zove RT-PCR te se već desetljećima koristi u otkrivanju i detekciji virusa, kao što su HIV i virus gripe (influence). Kod detekcije COVID-19 koronavirusa pacijentu se najprije uzima uzorak brisom iz donjeg dijela grla, zatim se u laboratoriju izolira RNK molekule COVID-19 te se onda one amplificiraju u milijune kopija putem RT-PCR testa. No zašto su do sada testovi detekcije COVID-19 koronavirusa pokazali dosta lošu učinkovitost?

Znanstvena studija objavljena prije dva tjedna u renomiranom časopisu Radiology sugerirala je da je RT-PCR test pokazao da je čak pet od 167 pacijenata pokazalo negativan rezultat na testu iako su snimke pluća svih 167 pacijenata pokazivale da su teško bolesni.

Tek nekoliko dana kasnije dotični pacijenti bili su pozitivno testirani na COVID-19. Postoje i brojni pojedinačni slični slučajevi. Jedan takav uključuje i dr. Li Wenlianga, koji je prvi objavio postojanje novog koronavirusa i koji je nedavno umro od posljedica infekcije COVID-19 koronavirusom te je nakon smrti u Kini slavljen kao heroj. Dr. Wenliang je sam rekao da su njegovi testovi na prisutnost COVID-19 nekoliko puta bili negativni prije nego što mu je bolest bila dijagnosticirana.

Kineski su novinari otkrili i druge slučajeve pacijenata koji su imali negativan rezultat i čak šest puta prije nego što se sedmi test pokazao pozitivnim. I u drugim je zemljama bilo sličnih slučajeva, primjerice u Singapuru i Tajlandu.

Važno i kako se uzima bris

Što bi moglo biti posrijedi kad je riječ o takvim slučajevima? Jedno moguće objašnjenje je da su dotični RT-PCR testovi apsolutno precizni, ali pacijenti nisu zaraženi koronavirusom COVID-19 u vrijeme testiranja. U Kini je i sezona prehlada i gripe pa je zbog toga moguće pobrkati te bolesti s infekcijama novim koronavirusom.

Nadalje, rani znakovi infekcije COVID-19 vrlo su slični drugim virusima koji uzrokuju bolesti respiratornog sustava. Vrlo je moguće da ti pacijenti nisu bili zaraženi kad su testirani, a onda su nakon nekog vremena ipak bili zaraženi te su se i testovi pokazali pozitivnima.

Postoji i mogućnost da su testirani bili zaraženi, ali je virus bio u jako ranom stadiju pa ga nije bilo moguće detektirati.

Iako RT-PCR testovi amplificiraju količinu virusnog genetičkog materijala u milijune molekula, u vrlo ranom stadiju infekcije virus je prisutan u malim količinama koje čak ni senzitivni RT-PCR test ne može detektirati.

Važno je spomenuti da su prije nekoliko godina znanstvenici pri detekciji ebole morali čekati čak 72 sata nakon što je prethodno pacijentov test bio negativan da bi virusu, ako je prisutan, dali vremena da se umnoži u dovoljno kopija koje su dostatne za detekciju RT-PCR-om.

A, naravno, jedan od razloga zašto COVID-19 nije bilo moguće detektirati jest i taj da RT-PCR test nije proveden kako treba, odnosno da se uzorcima inficiranih pacijenata nije rukovalo kako je propisano. Također, postoji sumnja najboljih specijalista za dijagnostiku virusa o tome uzima li se bris grla na pravi način, s pravih mjesta.

Zadnja mogućnost je da se dostupni RT-PCR testovi zasnivaju na pogrešnim pretpostavkama, što znači da su tzv. DNK klice, koje su potrebne kako bi mogle amplificirati dijelove genoma COVID-19, pogrešno odabrane te na taj način ne daju pozitivan signal u RT-PCR testu, premda bi sam taj test trebao biti pozitivan.

U ovom ranom stadiju epidemije nemoguće je reći o čemu je točno riječ u slučajevima zaraženih kojima su testovi negativni pa je tako nemoguće i dati pravi savjet. No jasno je da se ljude mora nanovo testirati i nekoliko puta nastave li pokazivati simptome bolesti.

