Roditeljima njegovateljima raste naknada s 2500 na 4000 kuna

Naknadu roditeljima njegovateljima i njegovateljima osoba s invaliditetom Vlada je jučer povećala s dosadašnjih 2500 na 4000 kuna. Naknadu koja se nije mijenjala od 2008. godine Vlada je sada povećala za osjetnih 1500 kuna, uz nju idu i pripadajući doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a propisala ju je uredbom o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi. Taj status trenutačno u RH ima 4859 osoba, a ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković ustvrdila je kako će “olakšati integracija u društvo osoba s invaliditetom koje trebaju 24-satnu skrb kao i život u obiteljima s osobama s invaliditetom”.

Gotovo 50-postotnim povećanjem iznimno su zadovoljni oni kojih se tiče. Roditelji njegovatelji zimus su prosvjedovali pred resornim ministarstvom zbog svog statusa i, među ostalim, tražili povećanje naknade od najmanje 4000 kuna.

– Jako smo sretni! Dugo smo ovo čekali, dvanaest godina. Činjenica je da u Hrvatskoj treba biti glasan, treba raditi pritisak i tražiti svoja prava. Sretni smo zbog svih roditelja koji su dočekali ovo povećanje, njime će pokriti troškove svakodnevnih potreba i nužnih terapija. Mi, naime, nemamo cjelovitu podršku i uz činjenicu da je ovo velik korak koji nam puno znači, i dalje ćemo se boriti za svoje zahtjeve – kaže Suzana Rešetar iz Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom Sjena.

Lani su prosvjedovali tražeći povećanje naknade od najmanje 4000 kuna – što su sada i dobili – ali i cjelovitu podršku u slučaju bolovanja roditelja te šestomjesečno produljenje naknade u slučaju smrti njegovanog djeteta. Bez te bi naknade, naime, ostali u istom trenutku kad ih pogodi najveća tragedija, smrt vlastitog djeteta. Tadašnja ministrica Nada Murganić izašla im je ususret internim naputkom prema centrima za socijalnu skrb, u kojim je zatražila da se u takvim okolnostima roditelju nastavi isplaćivati naknada još sljedećih šest mjeseci.

– Međutim, taj se naputak primjenjuje neujednačeno. Negdje postupaju prema njemu, dok u nekim slučajevima kažu da to nije po Zakonu o socijalnoj skrbi ili da nisu dobili takav naputak. Ukratko – kaos. Baš nedavno je majka u Zagorju odbijena nakon što joj je dijete umrlo. Tražimo da se to ujednači – opisuje S. Rešetar.

U slučaju pak kada njegovatelj mora, primjerice, na operaciju, treba naći osobu koja će se brinuti za dijete, a ako ne, onda dijete izdvajaju i smještaju u ustanovu.

– To je neprihvatljivo i mi tražimo da se razvije mreža koja će omogućiti da u tom slučaju postoje ili osobni asistenti ili medicinske sestre i tehničari koji mogu zamijeniti njegovatelja. Sustav treba samo malo posložiti, a to bi bilo i jeftinije – govori S. Rešetar.

Povećanje naknade ovoj osjetljivoj skupini ministrica Bedeković najavila je i lani. Planiralo se da to bude krajem ožujka, u okviru novog Zakona o socijalnoj skrbi. Godinama se tvrdilo da je naknadu nemoguće povećati bez izmjene Zakona, no sada, eto, vidimo da je u predizbornoj širokogrudnosti to ipak moguće.