Roditelji gledali u kameru dok beba spava, a onda se šokirali kada su vidjeli što leži pokraj nje

Gledati svoje dijete kako spava pobuđuje vjerojatno najljepše osjećaje kod roditelja. No ono što su Laura Haigh i njezin partner Dean Evans vidjeli dok su gledali svog 18-mjesečnog sina kako spava, u njima nije izazvalo ništa lijepo.

Oni su, naime, postavili nadzor za bebe s kamerom iznad njegova krevetića nakon što je pokušao izići iz njega. Iz dnevne sobe promatrali su tako svoga sina dok spava, a 39-godišnja majka prestrašila se kada je u jednom trenutku pogledala malenoga.

Kraj njega je u krevetiću ležalo nešto što je preko kamere izgledalo poput druge bebe. Otac dječaka otrčao je u sobu u nadi da će kraj njega pronaći medvjedića, no kada je pogledao u krevetić, nije bilo ništa ondje osim malenog Sebastiana kako mirno spava.

Foto: Facebook/ Naš potok

No, kamera je i dalje pokazivala kako nešto leži kraj njega.

– Što god da je to bilo, ležalo je ondje do 1.30 sati dok ga nisam morala nahraniti. Onda je nestalo, no tijekom noći je mijenjalo pozicije – priča majka.

Obitelj ističe kako ovo nije prvi put da im se takvo nešto dogodilo. Često, kažu da čuju čudne zvukove po kući te pronalaze slike okrenute naopako.

>>Izvorni članak objavljen je u lipnju 2017. godine