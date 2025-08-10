Robert Fico s odmora u Hrvatskoj zbog ove izjave razbjesnio Ukrajinu: 'Sjećate se stare afričke izreke?'

Slovački premijer Robert Fico s odmora u Hrvatskoj jučer je na svom Facebook profilu komentirao nadolazeći sastanak američkog i ruskog predsjednika, zakazan za 15. kolovoza. „Dragi prijatelji, naravno da svi pratimo buku oko sastanka američkog i ruskog predsjednika. Ne želim se vraćati na sve u vezi čega je SMER - SSD bio u pravu u svojoj procjeni ukrajinsko-ruskog sukoba. Praktički u svemu“, izjavio je Fico u video-poruci. Dodao je kako „svi već znaju da sukob nema vojno rješenje“, da je „članstvo Ukrajine u NATO-u nemoguće“ te da je „Zapad iskoristio Ukrajinu kako bi oslabio Rusiju, što nije uspjelo“. Posebno je ponovio svoju omiljenu afričku poslovicu: „Nije važno bore li se slonovi ili imaju seks, trava uvijek pati. Bez obzira na ishod pregovora 15. kolovoza, trava će patiti – u ovom slučaju Ukrajina.“

Fico je u nastavku optužio ukrajinske političke čelnike za „udvaranje Zapadu“ te ustvrdio kako je rat mogao završiti u travnju 2022., ali da su ga „nekoliko zapadnih političara spriječili vlastitim tijelima“. Zaključio je da se „rat ionako kad-tad mora završiti“ i da će tada „oni koji su najglasnije vrijeđali Rusiju prvi potrčati u Moskvu tražiti poslovne prilike".

Kako piše slovački portal aktuality.sk njegove izjave, nisu prošle nezapaženo u Kijevu. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je vrlo oštro: „Nakon više od tri godine oružane agresije Ruske Federacije na Ukrajinu u punom opsegu, premijer Slovačke Republike Robert Fico još uvijek ne shvaća prave razloge ove kriminalne invazije i opasnost koju sa sobom nosi suradnja s agresorskom državom,“ poručili su iz Kijeva.

Dodali su kako je „žalosno što šef vlade države članice EU-a pribjegava otvoreno uvredljivoj retorici protiv Ukrajine i ukrajinskog naroda, koji i dalje herojski pruža otpor ruskoj agresiji“. „Snažno upozoravamo na korištenje neprijateljskih folklornih analogija i pokušaje podizanja domaćeg političkog rejtinga na štetu Ukrajine. Takve neozbiljne izjave vrijeđaju sjećanje na pale, patnju milijuna ukrajinskih obitelji i žrtvu onih koji se bore za slobodu,“ navodi se u priopćenju. Ukrajinsko ministarstvo naglašava kako su Ficine riječi „u oštroj suprotnosti s duhom dobrosusjedstva, solidarnosti i međusobnog poštovanja koji slovački narod dosljedno pokazuje prema Ukrajini“, te da „ premijer time omalovažava i vlastitu naciju“.