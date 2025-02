Pitanja i odgovori o bespravnog gradnji obitelji Lesandrić: Rješenje o kući za odmor dobili dan prije novog zakona

Ivana Ninčević-Lesandrić uporno tvrdi da su napisi o tome da njezina obitelj, kojoj pritom i sama pomaže, turistima iznajmljuje kuću za odmor u Katunu sagrađenu bez građevinske dozvole, dakle nelegalno, dio “prljave političke igre”. Nezavisna kandidatkinja za županicu koja je od listopada 2016. do ljeta 2020. bila i članica saborskog Odbora za turizam, relativizira problem bespravno sagrađene nekretnine s bazenom bez uporabne dozvole koja se iznajmljuje i za 400 eura na dan, pravdajući to neriješenim imovinsko-pravnim odnosima i da je “tako to u Dalmaciji”. Izdvojili smo pet pitanja o toj aferi.

Kad je kuća u Katunu bespravno sagrađena i tko je njezin stvarni vlasnik?

Kuća je prema dostupnim informacijama građena od 2017. do 2019. Ninčević-Lesandrić je već u zastupničkoj imovinskoj kartici 2016. prijavila kuću čiji je vanknjižni vlasnik njezin suprug. No, nakon objave članka o bespravnoj gradnji, rekla je da ju je upisala na temelju obećanja svekra da će je darovati sinu te da je formalno kuća “u vlasništvu većeg broja članova suprugove obitelji”. Rekla je i da je vanknjižni vlasnik kuće do 2024. godine bio njezin svekar koji ju je darovnim ugovorom iste godine ustupio sinu Ivanu, njenom suprugu, koji je, kako je rekla, “preuzeo taj problem ni kriv ni dužan”. Tvrdi da je na toj lokaciji radove započeo svekar, a kasnije, tijekom gradnje, u proces se uključio i suprug.

Tko je nadležnom uredu podnosio zahtjeve za građevinsku i lokacijsku dozvolu?

Zahtjeve je kao investitor podnosio Ivan Lesandrić, a ne njegov otac. U Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije ističu da je “bez ikakve dozvole” investitor Ivan Lesandrić uklonio dva legalna postojeća objekta i započeo gradnju kuće i bazena sa strojarnicom. Tek 2019. godine Lesandrić je podnio zahtjev za građevinsku dozvolu, ali potpuno prazan (!?), bez ikakve dokumentacije, pa je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole odbijen. Lesandrić je 2021. godine ishodio lokacijsku dozvolu i 2023. produljio njeno trajanje do 10. listopada ove godine. No, na temelju lokacijske dozvole ne smiju se izvoditi nikakvi radovi. Nakon toga više nije zatražena građevinska dozvola. – Počevši od 2016. godine nakon uklanjanja postojećih građevina i početka gradnje sadašnje vile, gradnja je potpuno nezakonita jer nikada nije izdana građevinska niti uporabna dozvola – decidirano kažu u UO-u.

Kako je Ivan Lesandrić za kuću bez građevinske i uporabne dozvole dobio rješenje da je može iznajmljivati?

Ivan Lesandrić iz Splita je 3. rujna 2019. godine podnio Uredu državne uprave, ispostavi u Omišu, zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za kuću za odmor. Pritom je priložio Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (onaj prazan) iz travnja 2019., na temelju kojeg mu je 3. listopada 2019. godine izdano privremeno rješenje. To rješenje izdano je dan prije nego što je 4. listopada 2019. stupio na snagu novi zakon koji prebacuje nadležnost izdavanja rješenja s Ureda državne uprave na županiju. Saborski odbor za turizam 25. rujna je na dnevnom redu imao i prijedlog tih izmjena zakona. Ninčević-Lesandrić je rekla da ne zna kako se dobiva to rješenje za iznajmljivanje, iako je bila članica spomenutog saborskog Odbora za turizam. Zahtjev za iznajmljivanje podnijet je pri kraju turističke sezone 2019., a kuća se navodno počela iznajmljivati 2020. Nakon upita Večernjeg lista najavljeno je da će se, budući da se radilo o privremenom rješenju, od ispostave u Omišu zatražiti da preispita predmet, što bi značilo da bi se rješenje o daljnjem najmu moglo povući.

Je li Ninčević-Lesandrić sudjelovala u iznajmljivanju ilegalno sagrađene kuće za odmor?

Rekla je da je pomagala “svojima” oko oglašavanja jer govori jezike. Neki od turista u recenzijama su hvalili domaćine i spomenuli i Ivanu. U intervjuu za Gloriju iz 2022. pohvalila kako je završila adaptaciju stare obiteljske kuće u Dalmatinskoj zagori, u kojoj sa suprugom Ivanom i kćerkom provodi svaki vikend.

Drži li vodu opravdanje koje je iznio gradonačelnik Ivica Puljak?

Iza Ninčević-Lesandrić je stala stranka Centar i Ivica Puljak. – Svatko u brak ulazi iz ljubavi pa tako i ona. Sigurno nije pitala ima li joj svekar sve sređene papire, pa smatram da ne bi trebala ispaštati za greške svog svekra – rekao je splitski gradonačelnik. Ninčević-Lesandrić se, prema medijskim napisima, udala 2015. godine, prije početka sporne adaptacije kuće i iznajmljivanja turistima.

