Bespravno sagrađenu vilu kraj Omiša iznajmljuju turistima: Inspektori idu u nadzor kuće obitelji Ivane Ninčević-Lesandrić

"Ova lijepo i moderno namještena kuća za odmor nudi vam sve što vam je potrebno za opuštajući odmor. Vaši mališani će uživati u vrtu, dok će prostrani bazen s preljevom biti apsolutni vrhunac vašeg boravka..." Tako se na jednoj od turističkih platformi reklamira kuća za odmor za šest osoba u Katunima kod Omiša. Reakcije gostiju su povoljne, uz neke manje primjedbe na prljavu vodu u bazenu ili travnjak koji bi mogao biti uredniji. Jedan je gost pohvalio domaćine. "Ivana je učinila sve da naš boravak bude savršen!"

Na prvi pogled reklo bi se jedna lijepa tipična turistička priča, no ta kuća za odmor koju iznajmljuje obitelj bivše saborske zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić , koja je 2016. ušla u Sabor na listi Mosta, a sad je kao neovisna kandidatkinja najavila kandidaturu za županicu, sagrađena je bespravno, prema dostupnim podacima, između 2017. i 2020., u vrijeme kad je ona bila saborska zastupnica. Na pitanje je li pokrenut inspekcijski nadzor, u Državnom inspektoratu danas su nam potvrdili da je nadzor građevinske inspekcije te lokacije uvršten u plan rada za naredno razdoblje. Kako smo objavili u ponedjeljak na portalu Večernjeg, kuća se iznajmljuje turistima iako nema građevinsku, a samim time ni uporabnu dozvolu. U Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije rekli su nam da su na zemljištu na kojem se danas nalazi kuća za odmor do 2016. godine postojale dvije legalne građevine koje su te 2016. srušene.

– Bez ikakve dozvole investitor Lesandrić Ivan uklanja ove zgrade i započinje s građenjem stambene zgrade tlocrtne površine oko 100 četvornih metara i otvorenog djelomično ukopanog bazena sa strojarnicom, s ukopanim spremištem površine oko 45 četvornih metara. Tek 2019. godine investitor podnosi zahtjev za građevinsku dozvolu, ali potpuno prazan, bez ikakve dokumentacije. Nakon što na naše traženje u ostavljenom roku, a ni nakon toga, nije nadopunio zahtjev, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je odbijen – rekao nam je Mario Radevenjić, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje SDŽ-a. Investitor je potom 2021. godine ishodio lokacijsku dozvolu, a zatim je 2023. produljio njezino trajanje do 10. listopada ove godine.

– Na temelju lokacijske dozvole ne mogu se izvoditi nikakvi radovi, nego je za to potrebna građevinska dozvola. Nakon izdavanja lokacijske dozvole nikad nije zatražena građevinska dozvola. Je li izdavanje građevinske dozvole moguće, utvrđuje se na temelju priloženog projekta, dokaza vlasništva i drugih dokumenata koje nikad nismo zaprimili. Počevši od 2016. godine nakon uklanjanja postojećih građevina i početka građenja sadašnje vile, ovo građenje je potpuno nezakonito po važećim propisima jer nikada nije izdana građevinska ni uporabna dozvola – istaknuo je Radevenjić.

U Odsjeku za turizam Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet SDŽ-a odgovorili su nam da je I. Lesandrić 3. rujna 2019. godine podnio zahtjev Uredu državne uprave u Omišu za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za iznajmljivanje u objektu. Priložio je Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole od 19. travnja 2019. godine i Ured mu je na temelju toga izdao privremeno rješenje za kuću za odmor s tri dvokrevetne sobe, kategorije 3 zvjezdice. Ana Glaurdić Mekinić, voditeljica Odsjeka za turizam Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet SDŽ-a kaže da će sad, s obzirom na to da je navedeno rješenje izdano na temelju Zahtjeva za građevinsku dozvolu, zatražiti očitovanje nadležnog odjela za graditeljstvo. Ivana Ninčević-Lesandrić u telefonskom nam je razgovoru prekjučer rekla da ima pun stol papira koje nam može pokazati.

– Nisam građevinski stručnjak i ne razumijem se u ovo, sve mi je to science fiction, ali mogu vam dati sve papire – rekla je i za sat vremena poslala opširan odgovor u kojem stoji da je na toj lokaciji suprugov otac naslijedio staru kuću od svoga djeda. Svekar je kuću, tvrdi I. Ninčević-Lesandrić, počeo rekonstruirati tako da je ostavio neke zidove stare kuće i onda ju je proširio. Prizemnica s bazenom iznajmljuje se turistima, a tijekom zime u njoj boravi cijela obitelj. Formalno, kuća je u vlasništvu većeg broja ljudi, članova suprugove obitelji, ističe i dodaje da je problem u tome što nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, pa kuća i ne može dobiti građevinsku dozvolu.

– Vanknjižni vlasnik kuće je do 2024. godine bio otac moga supruga koji ju je darovnim ugovorom iste godine ustupio mom suprugu. Parcele koje se nalaze pokraj kuće mom je suprugu njegov otac poklonio darovnim ugovorom. Uz to su i pokrenuti procesi rješavanja vlasništva – navela je i dodala kako je vlasnika puno jer vjerojatno nikad nitko u povijesti nije odnio papir u zemljišno-knjižni ured. – Takva je situacija u Dalmaciji – naglasila je. Kao saborska zastupnica u imovinsku karticu je 2016. upisala da je suprug vanknjižni vlasnik prizemnice s okućnicom, procijenjene na 1,2 milijuna kuna, jer je "dogovorio s ocem da će mu ta kuća pripasti u budućnosti". Na toj lokaciji radove je započeo svekar, a poslije, tijekom gradnje, uključio se, veli, i njezin suprug. Formalni suvlasnici su potpisali javno-bilježnička očitovanja da se slažu da se kao vlasnik upiše otac Ivanina supruga i to se, veli, nalazi na sudu.

– Rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa pravo na građevinsku dozvolu moći će se konzumirati ne samo za postojeći objekt, nego i znatno veći, jer ni približno nije iskorišten puni kapacitet koji se na toj parceli može sagraditi. U ovom trenutku čeka se sudski postupak uknjižbe parcela, nakon čega će se moći pokrenuti i građevinska dozvola i sva druga konačna rješenja. Kuća se iznajmljuje legalno na temelju privremenog rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a na temelju kojeg svake godine država razreže i naplati porez po važećim propisima – ističe I. Ninčević-Lesandrić. U naknadnoj objavi na Facebooku pokušala se obraniti time da je protivnici pred izbore politički napadaju. Ostaje činjenica da je kuća nezakonito sagrađena. Kakva se politička poruka time šalje?

