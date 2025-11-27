Rinčić: 'Razgovarat ćemo, ali prijetnje nisu način'

Riječkoj gradonačelnici Ivi Rinčić nije najbolje sjelo to što joj je Marin Miletić, saborski zastupnik partnerskog Mosta, s okruglog stola u Saboru poslao poruku da ima modificirati zdravstveni odgoj koji je kao izvannastavnu aktivnost u neke riječke škole uvela prethodna, SDP-ova vlast "ili snositi političke posljedice". – Mislim da nije ispravan način da se o ovako osjetljivim temama komunicira na ovaj način – komentirala je gradonačelnica Novom listu, potvrđujući kako s Mostom o zdravstvenom odgoju razgovara na gradskoj razini. Isto to je na okruglom stolu saborskog Odbora za mlade, obitelj i sport dan prije rekla i Mostova gradska vijećnica Petra Mandić, a izjave im se razilaze jer Mandić tvrdi da je gradonačelnicu upoznala s pravnim argumentima na temelju kojih smatra da bi gradske vlasti trebale zatražiti da se o programu zdravstvenog odgoja očituju nadležne nacionalne institucije, dok Rinčić nudi verziju po kojoj joj je Petra Mandić samo načelno rekla kako ima određene primjedbe na sadržaj kurikula, ali joj te primjedbe još uvijek nije dostavila.

Strelice koje su joj mostovci uputili iz Sabora gradonačelnica, međutim, ne čita kao znak da je koalicija u opasnosti. I prije su, kaže, Most i ona imali različite stavove, ali su pokazali spremnost na suradnju u interesu građana. A da je i dalje spremna razgovarati s mostovcima, pokazala je jučer na aktualnom satu Gradskog vijeća, gdje je PGS-ovoj Ani Trošelj obećala kako će i u gradskom proračunu za iduću godinu biti novca za zdravstveni odgoj, koji je opisala kao "izrazito kvalitetan I potreban". No, Most nije ni tražio ukidanje financiranja zdravstvenog odgoja, već da se zatraži mišljenje nadležnih institucija o njegovu sadržaju, a Rinčić je, čini se, to spremna učiniti.

– Razgovarala sam s kolegicom Petrom Mandić. Nisam ustavna stručnjakinja pa ćemo tražiti sva stručna očitovanja u vezi s ovom temom – rekla je gradonačelnica, a s obzirom na to da je u izjavi Novom listu, uz ustavne stručnjake, spomenula i dječju pravobraniteljicu, jasno je da bi se tema riječkog zdravstvenog odgoja uskoro doista mogla naći na stolu nacionalnih institucija. Tim više što evaluaciju zdravstvenog odgoja u Rijeci i budućeg u Zagrebu zazivaju i HDZ-ovi partneri na nacionalnoj razini. Predsjednica saborskog odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović za to se danas zauzela u Intervjuu tjedna Večernjeg TV.

– To sve ide u škole, pa možda ne bi bilo loše da ipak oni priručnici, nekakvi udžbenici ili što će se već koristiti kod izvođenja te nastave, prođu barem Agenciju za odgoj i obrazovanje i nekakvu evaluaciju – rekla je Vučemilović. Kazala je, također, kako očekuje da će se kroz skorašnje izmjene i dopune zakona o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju "urediti stvari na način da se izbjegne ovo korištenje rupa u zakonu". Prevedeno, očekuje da gradovi više neće moći zdravstveni odgoj u škole uvoditi kao puku slobodnu aktivnost, kakve su, primjerice, sekcije planinarenja ili robotike.