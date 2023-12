Rim: Izraelski snajperist ubijao je u crkvi. To nije borba protiv Hamasa

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu popustio je pred pritiscima obitelji talaca da ponovno pokrene pregovore o razmjeni izraelskih talaca za palestinske zatvorenike unatoč tome što je cijelo vrijeme govorio kako je jedini način za njihovo oslobađanje vojna operacija. Do radikalne promjene došlo je nakon incidenta u Shujaiyi, naselju u Gazi, tijekom kojeg je izraelska vojska greškom ubila trojicu zatočenika i koji je u Izraelu izazvao veliki bijes i žestoke reakcije.

Ravnatelj CIA-e Bill Burns trebao se u ponedjeljak sastati u Varšavi s katarskim premijerom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem i šefom Mossada Davidom Barneaom kako bi razgovarali o mogućem novom dogovoru o oslobađanju izraelskih zatvorenika koje Hamas drži u Gazi. Izraelski dužnosnici rekli su kako očekuju da će ovaj put biti teže dogovoriti uvjete mogućeg novog sporazuma. Posljednjih dana nekoliko dužnosnika Hamasa javno je reklo da će nastaviti pregovore o novom dogovoru o taocima tek nakon što Izrael prekine svoju vojnu operaciju u Gazi, što je potvrdio član političkog vijeća Hamasa Osama Hamdan.

Više od sto izraelskih talaca i dalje je u Gazi, nalaze se u izolaciji unatoč izraelskim pozivima da do njih dođe Crveni križ. U dogovoru postignutom u studenom oslobođeno je više od stotinu žena, djece, tinejdžera i stranaca.

– Nema pregovora i razmjena sve dok Izrael ne zaustavi ovaj krvavi i genocidni rat usmjeren na Palestince u Pojasu Gaze i dok se njihove snage ne povuku sa svih teritorija u koja su ušli. O tome smo obavijestili svoje prijatelje i partnere u Kataru i Egiptu – naglasio je Osama Hamdan. U međuvremenu je američki ministar obrane Lloyd Austin stigao u ponedjeljak u posjet Izraelu, za koji su dužnosnici rekli da se očekuje da će mu cilj biti to da Izrael konačno okonča intenzivan rat u Gazi te prijeđe na ograničeniji i fokusiraniji sukob. Tijekom svojeg posjeta američki ministar obrane trebao bi izvršiti pritisak na izraelske dužnosnike da odrede parametre rata s obzirom na to da je SAD tražio od Izreala da okonča operacije do početka godine, a izraelska strana tvrdi da će samo borba u gradu Khan Younisu trajati nekoliko mjeseci. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani kritizirao je izraelske vojne snage zbog pucnjave i pogibije dviju žena u kršćanskom kompleksu u Pojasu Gaze rekavši da im takve akcije neće pomoći u ratu protiv Hamasa.

– Izraelski snajperist ustrijelio je dvije žene u crkvi. To nema nikakve veze s borbom protiv Hamasa jer se teroristi zasigurno ne skrivaju u crkvama – rekao je Tajani u rijetkoj kritici službenog Rima upućenoj Izraelu.

Izraelska vojska trpi velike gubitke u ratu u Pojasu Gaze. Samo u posljednja 24 sata ubijeno je sedam izraelskih vojnika i časnika, a ranjeno ih je 48. Bivši zapovjednik brigade Golani Moshe Kaplinsky otkrio je da je od 7. listopada brigada izgubila četvrtinu svojih snaga te da je ubijeno 90 časnika i vojnika, a mnogi su ranjeni. Vijeće sigurnosti UN-a trebalo je glasovati u ponedjeljak o prijedlogu kojim se Izrael i Hamas poziva da dopuste dolazak pomoći u Pojas Gaze kopnenim, pomorskim i zračnim putovima te da uspostave mehanizam UN-a za nadzor dostave humanitarne pomoći.

